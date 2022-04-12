Гетманцев спрогнозував, коли Росія оголосить про дефолт
Дефолт Росії за зовнішніми зобов'язаннями це не питання сьогоднішнього дня
Дефолт Росії за зовнішніми зобов'язаннями слід очікувати на початку травня. Таку думку висловив глава Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ради Данила Гетманцев 12 квітня в ефірі національного телемарафону.
«Дефолт самої Росії ми очікуємо на початку травня, тоді, коли за зовнішніми своїми зобов'язаннями Росія не зможе сплачувати в іноземній валюті», − сказав Гетманцев.
Він підкреслив, що сьогодні де-юре не можна констатувати дефолт РФ. Але можна говорити про дефолт окремих російських компаній, наприклад залізниці.
Гетманцев уточнив, що Росія намагається сплатити свої зовнішні борги рублях. А це не відповідає умовам випуску цінних паперів.
Нагадаємо, у понеділок,11 квітня, низка ЗМІ поширила інформацію про те, що Росія оголосила дефолт за своїм зовнішнім боргом.
S&P повідомила, що Росія намагалася заплатити в рублях за дві номіновані в доларах облігації з терміном погашення 4 квітня.