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    Гетманцев спрогнозував, коли Росія оголосить про дефолт

    Росія може стати банкротом уже в травні 2022 року&nbsp; - Гетманцев спрогнозував, коли Росія оголосить про дефолт
    Росія може стати банкротом уже в травні 2022 року 
    фото з відкритих джерел

    Дефолт Росії за зовнішніми зобов'язаннями це не питання сьогоднішнього дня

    Дефолт Росії за зовнішніми зобов'язаннями слід очікувати на початку травня. Таку думку висловив глава Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ради Данила Гетманцев 12 квітня в ефірі національного телемарафону.

    «Дефолт самої Росії ми очікуємо на початку травня, тоді, коли за зовнішніми своїми зобов'язаннями Росія не зможе сплачувати в іноземній валюті», − сказав Гетманцев.

    Він підкреслив, що сьогодні де-юре не можна констатувати дефолт РФ. Але можна говорити про дефолт окремих російських компаній, наприклад залізниці.

    Гетманцев уточнив, що Росія намагається сплатити свої зовнішні борги рублях. А це не відповідає умовам випуску цінних паперів.

    Нагадаємо, у понеділок,11 квітня, низка ЗМІ поширила інформацію про те, що Росія оголосила дефолт за своїм зовнішнім боргом.

    S&P повідомила, що Росія намагалася заплатити в рублях за дві номіновані в доларах облігації з терміном погашення 4 квітня.

    Теги: росія санкції дефолт Данило Гетманцев
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    Гетманцев спрогнозував, коли Росія оголосить про дефолт