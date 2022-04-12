Гетманцев спрогнозував, коли Росія оголосить про дефолт

Росія може стати банкротом уже в травні 2022 року

Дефолт Росії за зовнішніми зобов'язаннями це не питання сьогоднішнього дня

Дефолт Росії за зовнішніми зобов'язаннями слід очікувати на початку травня. Таку думку висловив глава Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ради Данила Гетманцев 12 квітня в ефірі національного телемарафону.

«Дефолт самої Росії ми очікуємо на початку травня, тоді, коли за зовнішніми своїми зобов'язаннями Росія не зможе сплачувати в іноземній валюті», − сказав Гетманцев.

Він підкреслив, що сьогодні де-юре не можна констатувати дефолт РФ. Але можна говорити про дефолт окремих російських компаній, наприклад залізниці.

Гетманцев уточнив, що Росія намагається сплатити свої зовнішні борги рублях. А це не відповідає умовам випуску цінних паперів.

Нагадаємо, у понеділок,11 квітня, низка ЗМІ поширила інформацію про те, що Росія оголосила дефолт за своїм зовнішнім боргом.

S&P повідомила, що Росія намагалася заплатити в рублях за дві номіновані в доларах облігації з терміном погашення 4 квітня.