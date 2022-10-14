США припинять підтримувати Україну, злякавшись ядерної зброї – як ЗМІ окупантів заспокоюють росіян

Російські пропагандисти заспокоюють суспільство на тлі поразок

Поразки, які переслідують восени окупантів на фронті, змусили російську пропагандистську машину працювати на підвищених обертах.

Так, «Лента.ру» переконує читачів, що нерви США ось-ось не витримають і, злякавшись ядерної зброї Росії, вони перестануть допомагати Україні. Зі вступом у війну Білорусі, що теж станеться чи не днями, падіння Києва «неминуче», цитує російські ЗМІ «LB».

РБК, відмовившись від висвітлення економіки, дедалі сильніше вдарився у військову тематику. Намагаючись заспокоїти читачів, які втрачають роботу через санкції, видання запевняє, що служба в армії по мобілізації – не лише правильно, а й вигідно. Особливо на тлі тих, хто відмовляється та отримує за це строки та штрафи.

«Газета.ру» обрала тактику історичних паралелей, у яких «доводиться» істинність приналежності окупованих територій Росії та те, що їхнє населення страждало від «київського режиму».

«Комерсант» намагається переконати читачів, що країни «старої Європи» не хочуть підтримувати Україну, і їх до цього спонукають США, які отримують зиск. Так, слова міністра фінансів Франції Брюно Ле Мера про те, що він переймається «економічним домінуванням США», ЗМІ трактували як «важливий сигнал невдоволення Франції». Насправді ж міністр лише поскаржився на вигідніший для США курс долара, що робить її економіку стійкішою.

«Комсомольська правда» ж намагається вкласти в голови суспільства ідею-фікс: «помсти» за образи, завдані «новоросії», тобто окупованим територіям Донбасу, Херсонської та Запорізької областей. Також за традицією видання радить потерпіти до зими, коли європейці, які замерзають без російського газу, відчують на собі «помсту росії».

Для аналізу інформполя Росії використано Attack Index, що його готує група Index Systems на базі сервісу моніторингу й автоматизованого визначення інформаційних загроз.