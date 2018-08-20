США проведуть торговельні переговори з Китаєм напередодні запровадження нових мит



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В США призначили шестиденні слухання щодо запровадження нових мит

Торговельні представники США та Китаю проведуть переговори 21-22 серпня у Вашингтоні напередодні запровадження американським урядом чергової порції мит на китайські товари, загальною вартістю 16 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Також в США призначили шестиденні слухання щодо запровадження анонсованих напередодні президентом США Дональдом Трампом мит на 200 мільярдів доларів китайського імпорту. Крім цього, тривалість слухань збільшили вдвічі для того, аби дати можливість американським компаніям висловити свої пропозиції з приводу мит.

В той же час, міжнародні інвестори очікують, що торговельні переговори між США та Китаєм можуть мати позитивні наслідки та припинити подальше загострення відносин між двома найбільшими економіками світу. За даними Reuters, ключові американські та азійські фондові індекси зросли на тлі інформації про проведення чергового раунду переговорів у Вашингтоні.

Напередодні Трамп заявляв, що ефект від запровадження мит на китайські товари «виявився набагато кращим», ніж очікували в американському уряді.

1 серпня стало відомо, що Дональд Трамп запропонував запровадити мита на 200 мільярдів доларів китайського імпорту у розмірі 25%. Це у 2,5 рази більше, ніж він заявляв раніше.

Нагадаємо, нафта дешевшає через ситуацію в Китаї і Туреччині.