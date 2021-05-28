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    США: Росія постачає найбрудніший газ у світі

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    Російський газ назвали найбруднішим в світі - США: Росія постачає найбрудніший газ у світі
    Російський газ назвали найбруднішим в світі
    Фото з відкритих джерел

    Міністерство США звинуватило Росії в тому, що вона постачає найбрудніший природній газ в світі

    Отриманий в РФ природний газ є найбруднішим у світі. Про це повідомляє Агентство нафтогазової інформації з посиланням на заяву міністра енергетики США Дженніфер Гренхолм.

    На слуханнях в комітеті Палати представників Конгресу США з науки, космосу і технологіям її попросили прокоментувати будівництво газопроводу «Північний потік-2».

    «Ми, безумовно, виступаємо проти цього трубопроводу. І я скажу від імені міністерства енергетики, що одна з причин - крім геополітичних питань, пов'язаних з Росією, - по якій я вважаю цей трубопровід дуже небезпечним, полягає в тому, що за ним транспортується найбрудніша форма природного газу на Землі », - заявила глава Міненерго США.

    Нещодавно Росія також посіла перше місце в рейтинг країн, які поширюють найбільше фейків. За даними компанії Facebook, у 2017-2020 роках у Росії зафіксували 27 операцій з впливу. Джерела 15 з них ведуть до розташованого у Санкт-Петербурзі Агентства інтернет-досліджень (ІRА) та інших організацій, пов'язаних з олігархом Євгеном Пригожиним.

    Детальніше про це – за посиланням.

    Теги: Росія США газ
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    США: Росія постачає найбрудніший газ у світі