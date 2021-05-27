Facebook назвав країни, які розповсюджують найбільше фейків

Американська соціальна мережа дослідила, які країни найбільше поширювали дезінформацію у 2017-2020 роках

Facebook оприлюднив дослідження, в якому назвав найбільших в світі «виробників» неправдивих новин. До п’ятірки потрапила й Україна. А ось перше місце заслужено зайняла РФ.

Загалом у топ-5 опинилися наступні країни:

Росія; Іран; М’янма; США; Україна.

Україна також є й у списку країн, які найбільше постраждали від зовнішніх фейків. І тут вже наша країна посіла другу сходинку – після США. Ще в одному рейтингу – шкода від «домашніх» фейків – Україна на третьому місці.

Джерело: Facebook

Facebook виявляв кампанії з дезінформації в більш ніж 50 країнах упродовж чотирьох років. У Росії зафіксували 27 операцій з впливу. Джерела 15 з них ведуть до розташованого у Санкт-Петербурзі Агентства інтернет-досліджень (ІRА) та інших організацій, пов'язаних з олігархом Євгеном Пригожиним.

Ще чотири операції – пов'язані з кремлівськими спецслужбами, дві – з сайтами російських ЗМІ.