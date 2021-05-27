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    Facebook назвав країни, які розповсюджують найбільше фейків

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    Росію назвали найбільшим розповсюджувачем фейків - Facebook назвав країни, які розповсюджують найбільше фейків

    Росію назвали найбільшим розповсюджувачем фейків

    Фото з відкритих джерел

    Американська соціальна мережа дослідила, які країни найбільше поширювали дезінформацію у 2017-2020 роках

    Facebook оприлюднив дослідження, в якому назвав найбільших в світі «виробників» неправдивих новин. До п’ятірки потрапила й Україна. А ось перше місце заслужено зайняла РФ.

    Загалом у топ-5 опинилися наступні країни:

    1. Росія;
    2. Іран;
    3. М’янма;
    4. США;
    5. Україна.

    Україна також є й у списку країн, які найбільше постраждали від зовнішніх фейків. І тут вже наша країна посіла другу сходинку – після США. Ще в одному рейтингу – шкода від «домашніх» фейків – Україна на третьому місці.

    Джерело: Facebook
    Джерело: Facebook

    Facebook виявляв кампанії з дезінформації в більш ніж 50 країнах упродовж чотирьох років. У Росії зафіксували 27 операцій з впливу. Джерела 15 з них ведуть до розташованого у Санкт-Петербурзі Агентства інтернет-досліджень (ІRА) та інших організацій, пов'язаних з олігархом Євгеном Пригожиним.

    Ще чотири операції – пов'язані з кремлівськими спецслужбами, дві – з сайтами російських ЗМІ.

    Теги: Росія США Іран Україна Facebook
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    Facebook назвав країни, які розповсюджують найбільше фейків