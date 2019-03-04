США розгорнули в Ізраїлі систему протиракетної оборони



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Система протиракетної оборони THAAD Фото: dvidshub.net

Система THAAD була переміщена з американської повітряної бази в Техасі

Американські військові вперше розгорнули свою найсучаснішу систему повітряної і протиракетної оборони в Ізраїлі. Про це повідомляє прес-служба Європейського командування армії США.

США проводять навчання щодо розгортання в Ізраїлі системи THAAD з метою відпрацювання спільних дій з Армією оборони Ізраїлю і перевірки можливості швидкого розгортання систем у різних точках світу.

Американські військові заявили, що рішення про швидке розгортання системи THAAD було прийнято як демонстрація триваючих зобов'язань Сполучених Штатів з регіональної безпеки Ізраїлю.

«THAAD є найбільш сучасною інтегрованою системою повітряної і протиракетної оборони у світі, і ці навчання є демонстрацією, що американські сили є швидкими та можуть реагувати швидко і непередбачувано на будь-яку загрозу, в будь-якому місці», - заявили в командуванні США.

Система була переміщена в Ізраїль з американської повітряної бази в Техасі, але скільки це зайняло часу, не повідомляється.

Всі компоненти системи THAAD перебували на військово-повітряній базі в пустелі Негев на півдні Ізраїлю і незабаром були переміщені на невідомий об'єкт на півдні Ізраїлю. Різні модулі системи вже розгорталися в Ізраїлі. Зокрема, її радар на постійній основі працює на базі ВПС Набат у Негеві, однак повне розгортання системи здійснюється вперше.

Навчання проходять на тлі посилення напруженості між Ізраїлем та Іраном через бомбардування Ізраїлю в Сирії і коментарів, в яких міністр закордонних справ Ірану заявив, що не може виключити можливість військового конфлікту між двома країнами.