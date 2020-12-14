Радуцький обіцяє, що Covid-вакцинація в Україні буде повністю безкоштовною

Національна служба здоров'я отримає необхідне фінансування для розрахунків з лікарнями, які лікують пацієнтів з коронавірусом

Мінфін виділить необхідні кошти на закупівлю вакцин і проведення вакцинації, ─ депутат

Міністерство фінансів повністю профінансує вакцинацію від Covid-19 в Україні. Про це у Facebook повідомив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.

За словами депутатат, Мінфін виконає три вимоги профільного комітету Ради.

«По-перше, держава повністю профінансує безкоштовну вакцинацію населення від Covid-19. Крім того, Національна служба здоров'я отримає необхідне фінансування для розрахунків з лікарнями, які лікують пацієнтів з коронавірусом, а в Бюджетному кодексі залишиться вимога про не менше 5% ВВП на медицину», ─ зазначив Радуцький.

Парламентар додав, що Мінфін виділить необхідні кошти на закупівлю вакцин і проведення вакцинації тому, не повинно виникнути проблем і з фінансуванням гарантованих «ковідних» пакетів.

Як повідомлялося, українські науковці візьмуть участь в розробці ізраїльської вакцини від Covid-19.

12 грудня COVAX схвалив запит України на отримання вакцини від коронавірусу.

Першу вакцину Україна може отримати у січні 2021 року, якого саме виробника - невідомо. Вакцинація в Україні орієнтовно стартує 1 березня 2021 року.

8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року. Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.