  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    США шукатиме нову кандидатуру на посаду посла в Україні ‒ Кулеба

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Поки питання з послом США в Україні поставлено на паузу, - Кулеба - США шукатиме нову кандидатуру на посаду посла в Україні ‒ Кулеба
    Поки питання з послом США в Україні поставлено на паузу, - Кулеба
    Фото з відкритих джерел

    Керівник українського МЗС повідомив, що адміністрація Байдена поки не зробила свій вибір

    Адміністрація президента США Джо Байдена шукає нову кандидатуру на посаду посла в Україні замість Кіта Дейтона, кандидатуру якого вносив Дональд Трамп. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі «Україна 24».

    «Був генерал Дейтон, вже майже завершилася процедура, але наразі ми виходимо з того, що це питання поставлене на паузу, і нова адміністрація Байдена буде шукати нового кандидата на цю посаду», ‒ заявив Кулеба.

    Кулеба не назвав прізвища ймовірних кандидатів, оскільки адміністрація США поки не зробила вибір.

    «Зараз багато чуток, але реальний вибір ще не зроблений. Я хочу, щоб усі зрозуміли одну річ: Байден не прокидається і не лягає спати з думкою про те, що ж зробити для України, і якого посла туди призначити. Я вам більше скажу: навіть Росія, про яку ми природньо зараз багато говоримо, не буде головним питання на зовнішньополітичному порядку денному адміністрації Байдена», ‒ вважає Кулеба.

    Нагадаємо, у травні 2020 року тодішній президент Дональд Трамп запропонував кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці Кіта Дейтона на пост посла США в Україні. Невдовзі Білий дім відправив його кандидатуру на розгляд Сенату. У вересні Дейтон отримав схвалення у Комітеті з закордонних справ Сенату.

    Теги: МЗС Адміністрація Президента США Дональд Трамп посол президент Дмитро Кулеба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies