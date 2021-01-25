США шукатиме нову кандидатуру на посаду посла в Україні ‒ Кулеба

Поки питання з послом США в Україні поставлено на паузу, - Кулеба

Керівник українського МЗС повідомив, що адміністрація Байдена поки не зробила свій вибір

Адміністрація президента США Джо Байдена шукає нову кандидатуру на посаду посла в Україні замість Кіта Дейтона, кандидатуру якого вносив Дональд Трамп. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі «Україна 24».

«Був генерал Дейтон, вже майже завершилася процедура, але наразі ми виходимо з того, що це питання поставлене на паузу, і нова адміністрація Байдена буде шукати нового кандидата на цю посаду», ‒ заявив Кулеба.

Кулеба не назвав прізвища ймовірних кандидатів, оскільки адміністрація США поки не зробила вибір.

«Зараз багато чуток, але реальний вибір ще не зроблений. Я хочу, щоб усі зрозуміли одну річ: Байден не прокидається і не лягає спати з думкою про те, що ж зробити для України, і якого посла туди призначити. Я вам більше скажу: навіть Росія, про яку ми природньо зараз багато говоримо, не буде головним питання на зовнішньополітичному порядку денному адміністрації Байдена», ‒ вважає Кулеба.

Нагадаємо, у травні 2020 року тодішній президент Дональд Трамп запропонував кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці Кіта Дейтона на пост посла США в Україні. Невдовзі Білий дім відправив його кандидатуру на розгляд Сенату. У вересні Дейтон отримав схвалення у Комітеті з закордонних справ Сенату.