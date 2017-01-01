США та Канада провели спільні «ядерні» навчання

До тренування були залучені не лише військові, а й службовці численних цивільних відомств

У Канаді та США пройшли спільні навчання, що симулювали удар ядерною бомбою по території обох країн. Як дізналися у CBC News, до тренування, яке відбулося ще в квітні, були залучені не лише військові, а й службовці численних цивільних відомств. «Тренування пройшли на тлі прихованого перегляду федеральним урядом Канади планів дій на



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прапори Канади та США

До тренування були залучені не лише військові, а й службовці численних цивільних відомств

У Канаді та США пройшли спільні навчання, що симулювали удар ядерною бомбою по території обох країн.

Як дізналися у CBC News, до тренування, яке відбулося ще в квітні, були залучені не лише військові, а й службовці численних цивільних відомств.

«Тренування пройшли на тлі прихованого перегляду федеральним урядом Канади планів дій на випадок масштабних надзвичайних ситуацій, один із яких передбачає навіть відновлення роботи владних органів поза межами столиці, у разі якщо Оттава стане «нежиттєздатною» у результаті нападу чи природного катаклізму», - йдеться у статті.

На території Канади «ядерні» навчання пройшли у провінціях Онтаріо та Нова Шотландія й залучали канадські та американські гелікоптери.

За даними CBC News, результати тренування продемонстрували практично повну залежність Канади від американської допомоги у випадку навіть непотужного ядерного удару по території країни.

Як відомо, Пхеньян заявив про те, що 29 листопада випробував нову ракету Хвасонг-15, яка може досягнути будь-якої частини США.

Міністр оборони США у відповідь заявив, що КНДР створила такі ракети, які можуть загрожувати будь-кому у світі.

Китай закликав Північну Корею утриматися від подальших провокацій.

У середу президент США Дональд Трамп анонсував додаткові санкції проти Північної Кореї у зв'язку з черговим запуском балістичної ракети. Президент Франції Еммануель Макрон також закликав Росію та Китай посилити санкції проти КНДР.

Також США закликали всі держави перервати дипломатичні відносини й торгівлю з КНДР, а також припинити всі зв'язки з нею.

Члени Ради Безпеки ООН в ході екстреного засідання, скликаного після нового ракетного випробування КНДР, засудили північнокорейський пуск.

Джерело: Укрінформ