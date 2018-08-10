США та КНДР підтримують контакт практично щодня - Держдеп



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Начальник прес-служби Держдепартаменту Гізер Науерт.

«Ми продовжуємо підтримувати діалог практично кожен день або через день», - заявила речниця Держдепу

Американська влада підтримує практично щоденний контакт з керівництвом КНДР через різні канали зв'язку.

Про це повідомила на регулярному брифінгу для журналістів начальник прес-служби Держдепартаменту Гізер Науерт.

«Ми продовжуємо підтримувати діалог практично кожен день або через день», - заявила вона.

«Це можуть бути телефонні переговори, обмін повідомленнями або поштове листування в інтернеті. Ми продовжуємо діалог з їх урядом», - сказала Науерт.

Нагадаємо, напередодні Північна Корея звинуватила США у просуванні політики міжнародних санкцій незважаючи на кроки доброї волі з боку Пхеньяна.

Як відомо, США наполягають на підтримці санкцій проти КНДР, стверджуючи, що Пхеньян не зробив достатньо для їх скасування.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп написав листа у відповідь лідеру КНДР Кім Чен Ину.

У серпні стало відомо, що в КНДР планують нову зустріч між Кім Чен Ином і Трампом.