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    США та КНДР підтримують контакт практично щодня - Держдеп

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    Начальник прес-служби Держдепартаменту Гізер Науерт. - США та КНДР підтримують контакт практично щодня - Держдеп
    Начальник прес-служби Держдепартаменту Гізер Науерт.

    «Ми продовжуємо підтримувати діалог практично кожен день або через день», - заявила речниця Держдепу

    Американська влада підтримує практично щоденний контакт з керівництвом КНДР через різні канали зв'язку.

    Про це повідомила на регулярному брифінгу для журналістів начальник прес-служби Держдепартаменту Гізер Науерт.

    «Ми продовжуємо підтримувати діалог практично кожен день або через день», - заявила вона.

    «Це можуть бути телефонні переговори, обмін повідомленнями або поштове листування в інтернеті. Ми продовжуємо діалог з їх урядом», - сказала Науерт.

    Нагадаємо, напередодні Північна Корея звинуватила США у просуванні політики міжнародних санкцій незважаючи на кроки доброї волі з боку Пхеньяна.

    Як відомо, США наполягають на підтримці санкцій проти КНДР, стверджуючи, що Пхеньян не зробив достатньо для їх скасування.

    Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп написав листа у відповідь лідеру КНДР Кім Чен Ину.

    У серпні стало відомо, що в КНДР планують нову зустріч між Кім Чен Ином і Трампом.

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