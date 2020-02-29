США заборонили в'їзд для іноземців, які відвідували нещодавно Іран
США вводять заборону на в'їзд для іноземців, які відвідували Іран за останні 14 днів
США через поширення коронавірусу COVID-19 вводять заборону на в'їзд для іноземних громадян, які відвідували Іран за останні 14 днів.
Про це оголосив віце-президент США Майк Пенс, передає CNBC.
Пенс повідомив, що влада також підвищують рівень небезпеки на поїздки в деякі регіони Італії та Південної Кореї.
«Ми радимо американцям не їздити в райони Італії та Південної Кореї, найбільш схильні до дії коронавірусу», - заявив віце-президент.
Нагадаємо, у США на даний момент зафіксовано 68 випадків захворювання.
У США в суботу, 29 лютого, була зафіксована перша в країні смерть від коронавірусної інфекції COVID-19.
Всього в світі, за останніми даними, коронавірусом заразилися більш 85,1 тисячі осіб, більшість з них знаходяться в Китаї. Близько 2,9 тисячі хворих померли, 39,7 тисяч - вилікувалися.
Зазначимо, що за результатами лабораторної діагностики вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, у жодному з чотирьох зразків не виявлено нової коронавірусної інфекції.
Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин. Тести мають прибути 10 березня.