Пандемія знову наступає. Ексзаступник Супрун назвав ключову проблему, яку так і не вдалось вирішити Україні

«Треба просто визнати, що ми програли боротьбу за тестування і відстеження контактних»

Варто навіть зараз починати працювати над системою виявлення контактних осіб із Covid-19, бо нинішня пандемія не буде останньою. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив ексзаступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк.

«Покращення системи виявлення і відстеження контактів не відбувається. Скажімо, протягом літа при дуже низькій кількості виявлених випадків бачимо високу кількість госпіталізацій. В окремі дні навіть госпіталізацій більше, ніж випадків виявлення. Це говорить, що тестування у нас як не працювало, так і не працює. Фахівці на це не розраховують. Але мені здається, що треба просто визнати, що ми програли боротьбу за тестування і відстеження контактних. І змушені тепер стримувати пандемію в лікарнях і карантинами», – констатував ексчиновник.

Він наголосив: ми програли цю битву не через брак коштів, а через відсутність талановитих управлінців.

«Хороша система виявлення заощаджує масу грошей. Але вона потребує певного управлінського таланту, певного рівня мислення і організаційної майстерності. Особливо якщо ми говоримо про Україну, де стартові позиції низькі. Хтось повинен був цією ідеєю захопитися і взяти лідерство у свої руки. Такої людини не знайшлось, а саме собою воно не зробиться. Хоча, я вважаю, що починати варто навіть зараз, бо ця пандемія не буде останньою. І система виявлення нам знадобиться все одно», – переконаний Ковтонюк.

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