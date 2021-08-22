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    В Україні за добу проти коронавірусу вакциновано понад 66 тисяч осіб

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    Від початку кампанії з вакцинації щеплено 5032722 особи - В Україні за добу проти коронавірусу вакциновано понад 66 тисяч осіб

    Від початку кампанії з вакцинації щеплено 5032722 особи

    Фото з відкритих джерел

    Упродовж доби працювали 486 мобільних бригад, 1597 пунктів щеплення, 368 центрів вакцинації

    В Україні за минулу добу, 21 серпня, проти коронавірусу вакцинували 66173 особи. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

    Одну дозу отримали 24348 людей, повністю імунізовані – 41825 людей.

    Протягом доби працювали:

    • 486 мобільних бригад,
    • 1597 пунктів щеплення;
    • 368 центрів вакцинації.
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    Від початку кампанії з вакцинації щеплено 5032722 особи, з них отримали одну дозу – 5057068 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3108251 особа (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 8165319 щеплень.

    Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 1003 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 45, медпрацівників – 17. Також за минулу добу госпіталізовано – 701 особа, летальних випадків – 25, одужало – 236 осіб.

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    Теги: хвороби епідемія щеплення коронавірус
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    В Україні за добу проти коронавірусу вакциновано понад 66 тисяч осіб