В Україні за добу проти коронавірусу вакциновано понад 66 тисяч осіб

Від початку кампанії з вакцинації щеплено 5032722 особи

Упродовж доби працювали 486 мобільних бригад, 1597 пунктів щеплення, 368 центрів вакцинації

В Україні за минулу добу, 21 серпня, проти коронавірусу вакцинували 66173 особи. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Одну дозу отримали 24348 людей, повністю імунізовані – 41825 людей.

Протягом доби працювали:

486 мобільних бригад,

1597 пунктів щеплення;

368 центрів вакцинації.

Від початку кампанії з вакцинації щеплено 5032722 особи, з них отримали одну дозу – 5057068 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3108251 особа (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 8165319 щеплень.

Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 1003 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 45, медпрацівників – 17. Також за минулу добу госпіталізовано – 701 особа, летальних випадків – 25, одужало – 236 осіб.