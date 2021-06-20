США введуть нові санкції проти «Північного потоку – 2»

Радник Байдена обіцяє накласти їх на російські компанії

Радник президента США Джейк Салліван заявив, що Вашингтон, як і раніше, виступає проти російського газогону «Північний потік – 2». Він запевнив, що США продовжать вводити санкції проти цього проекту.

Як пояснив Салліван, в ефірі телеканалу CNN, – президент США Джо Байден не збирається вводити санкції проти країн ЄС, які причетні до «Північного потоку – 2», однак він готовий вводити обмеження проти російських компаній.

«Питання в тому, чи будемо ми безпосередньо переслідувати, використовуючи повноваження щодо санкцій, наших європейських партнерів, союзників і друзів. Президент Байден сказав: я не готовий цього зробити, але я готовий вводити кожні 90 днів санкції проти російських організацій, що беруть участь в будівництві «Північного потоку – 2». Він це робив і продовжить робити», – заявив радник Байдена.

Нагадаємо, що перед тим держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау обговорили співпрацю двох країн в усуненні загрози, яку представляє газопровід «Північний потік – 2» для європейської енергетичної безпеки.