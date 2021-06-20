США введуть нові санкції проти «Північного потоку-2»

Радник Байдена обіцяє накласти санкції на російські компанії

Радник президента США Джейк Салліван заявив, що Вашингтон, як і раніше, виступає проти російського газогону «Північний потік-2». Він запевнив, що США продовжать вводити санкції проти цього проєкту.

Як пояснив Салліван в ефірі телеканалу CNN, президент США Джо Байден не збирається вводити санкції проти країн ЄС, які причетні до «Північного потоку-2», однак він готовий вводити обмеження проти російських компаній.

«Питання в тому, чи будемо ми безпосередньо переслідувати, використовуючи повноваження щодо санкцій, наших європейських партнерів, союзників і друзів. Президент Байден сказав: я не готовий цього зробити, але я готовий вводити кожні 90 днів санкції проти російських організацій, що беруть участь в будівництві «Північного потоку-2». Він це робив і продовжить робити», – заявив радник Байдена.

Як писав раніше «Главком», Сполучені Штати Америки мають намір зробити «все можливе», щоб газопровід «Північний потік-2» не став політичною зброєю Москви.

Нагадаємо, що перед тим держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау обговорили співпрацю двох країн в усуненні загрози, яку представляє газопровід «Північний потік – 2» для європейської енергетичної безпеки.

Колишній голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв переконаний, що запуск проєкту «Північний потік 2» стане великим «програшем» для України. Він також висловив занепокоєння, що керівництво «Нафтогазу» не бере участі у переговорах, що проходять зараз у США.