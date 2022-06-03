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    Новини

    США ввели санції проти російських авіазаводів та суднобудівних інститутів

    США ввели санції проти російських авіазаводів та суднобудівних інститутів
    фото: news.bitcoin.com

    Санкції передбачають експортні обмеження

    США додали 71 російське і білоруське підприємство у свій торговий чорний список, включаючи кілька авіаційних заводів, суднобудівних і науково-дослідних інститутів. Про це повідомляє Reuters.

    У число підсанкційних підприємств потрапили 70 російських компаній та інших організацій, таких як кілька інститутів Російської академії наук, у тому числі Інститут проблем передачі інформації імені Харкевича та Інститут проблем управління імені Трапезникова. У список потрапило також одне білоруське підприємство.

    Крім того, санкції введені проти декількох авіаційних заводів, у тому числі проти одного з найбільших в Росії заводів з виробництва пасажирських і вантажних літаків – Воронезької акціонерної авіабудівної компанії.

    У чорний список був доданий Іркутський авіаційний завод, який з 1934 року виготовив близько 7000 літаків понад 20 типів і випускає авіалайнери сімейства МС-21.

    Також додані – філія авіаційного комплексу імені Ільюшина, Санкт-Петербурзький кораблебудівний інститут і Спеціальне науково-дослідне бюро автоматизації морських досліджень Далекосхідного відділення Російської академії наук.

    В цілому, з лютого Міністерство торгівлі США додало 322 організації у свій економічний чорний список.

    «США та наші міжнародні партнери ввели жорсткі обмеження на здатність Росії отримувати товари та технології, необхідні для підтримки військової агресії», – сказав заступник міністра торгівлі з питань промисловості та безпеки Алан Естевес.

    Нагадаємо, чотири яхти, до яких має відношення президент Росії Володимир Путін, потрапили до нового санкційного списку міністерства фінансів США.

    Теги: росія окупанти США санкції війна завод технології Україна окупація #stoprussia
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    США ввели санції проти російських авіазаводів та суднобудівних інститутів