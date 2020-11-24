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    США ввели санкції проти трьох російських компаній

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    Нові американські санкції проти РФ введено через порушення закону про нерозповсюдження зброї у Ірані, КНДР і Сирії - США ввели санкції проти трьох російських компаній
    Нові американські санкції проти РФ введено через порушення закону про нерозповсюдження зброї у Ірані, КНДР і Сирії
    Фото: Reuters

    Під санкції потрапили російські компанії «Авиазапчасть», ВАТ «Елекон» і Nilco Group

    У Державному департаменті США оголосили про запровадження санкцій проти трьох російських компаній за порушення закону про нерозповсюдження зброї у Ірані, КНДР і Сирії.

    Це випливає з повідомлення американського Держдепартаменту, яке опубліковано на сайті Федерального реєстру США у вівторок, 24 листопада.

    Закон передбачає штрафні санкції для іноземних юридичних і фізичних осіб за передачу або придбання в Ірану з 1 січня 1999 року; передачу або придбання і Сирії з 1 січня 2005 року; передачу або придбання у Північній Кореї з 1 січня 2006 року товарів, послуг або технологій, здатних внести матеріальний внесок у розробку зброї масового знищення або крилатих чи балістичних ракетних систем.

    Щоб відкрити документ - натисніть на нього 

    Санкції були запроваджені 6 листопада, а у Федеральному реєстрі відповідне рішення буде опубліковане 25 листопада.

    Санкції запроваджені проти двох компаній з Китаю і трьох – з Росії.

    Зокрема, під санкції потрапили російські компанії «Авиазапчасть», ВАТ «Елекон» і Nilco Group.

    Тепер американським фізичним і юридичним особам заборонили мати справу з цими організаціями.

    Напередодні чотири європейські країни продовжили санкції проти РФ через агресію в Україні. Це - Чорногорія, Албанія, Ліхтенштейн та Норвегія. Санкції передбачають як обмеження подорожей, так і заморожування активів 175 осіб та 44 компаній.

    До слова, минулого тижня США ввели санкції проти двох російських компаній.

    Також варто зазначити, що Сполучені Штати тиснуть на європейські компанії – учасники «Північного потоку-2».


    До слова, американське видання пропонує Байдену накласти санкції на суддів КСУ.  Зокрема, демократу пропонують накласти санкції на суддів Конституційного суду України через їх «дестабілізуючи» країну рішення. Про це говориться у редакційному матеріалі газети.

     Читайте також: Нащадок мігрантів з України та противник Путіна. Хто такий Ентоні Блінкен, який може очолити Держдеп США 


     

    Теги: Росія США Сирія зброя санкції Іран Північна Корея
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