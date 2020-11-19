США ввели санкції проти двох російських компаній

Компанії, що базуються в Росії, потрапили під американські санкції проти Північної Кореї через експорт примусової робочої сили

Мінфін США вніс дві російські компанії у список санкцій щодо КНДР.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Під санкції потрапили Генеральна торгова компанія Чхолсан КНДР (ТОВ Чхолсан), що діє на території Росії і Північної Кореї, і зареєстроване в Санкт–Петербурзі ТОВ Мокран.

«Дії стосуються двох юридичних осіб: ТОВ Мокран, російської будівельної компанії, і Генеральної торгової компанії Чхолсан КНДР, північнокорейської компанії, що працює в Росії», – сказано в заяві.

Як відзначили в американському Мінфіні, компанії «були залучені, сприяли або несуть відповідальність за експорт примусової робочої сили з Північної Кореї, в тому числі експорт з метою отримання прибутку для уряду Північної Кореї чи Трудової партії Кореї».

«Мережа російських компаній під ім'ям Чхолсан запитувала і отримала дозволи на роботу для північнокорейських робітників, щоб вони могли в'їхати на територію Росії і працювати там», – додали у відомстві.

«Країни, які досі приймають у себе північнокорейських робітників, повинні вислати цих робочих додому», – сказав міністр фінансів США Стівен Мнучін.

Він підкреслив, що дії США спрямовані на виконання резолюцій ООН і забезпечення дії американських санкцій проти КНДР. Обмеження передбачають заборону для американських фізичних і юридичних осіб на ведення справ з фігурантами списку.