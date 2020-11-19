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    У світі

    США ввели санкції проти двох російських компаній

    • Розсилка
    США ввели санкції проти двох російських компаній - США ввели санкції проти двох російських компаній
    США ввели санкції проти двох російських компаній

    Компанії, що базуються в Росії, потрапили під американські санкції проти Північної Кореї через експорт примусової робочої сили

    Мінфін США вніс дві російські компанії у список санкцій щодо КНДР.

    Про це повідомляє пресслужба відомства.

    Під санкції потрапили Генеральна торгова компанія Чхолсан КНДР (ТОВ Чхолсан), що діє на території Росії і Північної Кореї, і зареєстроване в Санкт–Петербурзі ТОВ Мокран.

    «Дії стосуються двох юридичних осіб: ТОВ Мокран, російської будівельної компанії, і Генеральної торгової компанії Чхолсан КНДР, північнокорейської компанії, що працює в Росії», – сказано в заяві.

    Як відзначили в американському Мінфіні, компанії «були залучені, сприяли або несуть відповідальність за експорт примусової робочої сили з Північної Кореї, в тому числі експорт з метою отримання прибутку для уряду Північної Кореї чи Трудової партії Кореї».

    «Мережа російських компаній під ім'ям Чхолсан запитувала і отримала дозволи на роботу для північнокорейських робітників, щоб вони могли в'їхати на територію Росії і працювати там», – додали у відомстві.

    «Країни, які досі приймають у себе північнокорейських робітників, повинні вислати цих робочих додому», – сказав міністр фінансів США Стівен Мнучін.

    Він підкреслив, що дії США спрямовані на виконання резолюцій ООН і забезпечення дії американських санкцій проти КНДР. Обмеження передбачають заборону для американських фізичних і юридичних осіб на ведення справ з фігурантами списку.

    Теги: Мінфін США міністр санкції експорт ООН
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