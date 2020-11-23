  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Чотири європейські країни продовжили санкції проти РФ через агресію в Україні

    • Розсилка
    <p>Антиросійські санкції продовжили Чорногорія, Албанія, Ліхтенштейн та Норвегія</p> - Чотири європейські країни продовжили санкції проти РФ через агресію в Україні

    Антиросійські санкції продовжили Чорногорія, Албанія, Ліхтенштейн та Норвегія

    Санкції передбачають як обмеження подорожей, так і заморожування активів 175 осіб та 44 компаній

    Чорногорія, Албанія, Ліхтенштейн та Норвегія приєдналися до рішення Євросоюзу щодо продовження персональних санкцій проти Росії за дії, які підривають територіальну цілісність та незалежність України.

    Про це йдеться у заяві високого представника ЄС.

    Санкції передбачають як обмеження подорожей, так і заморожування активів 175 осіб та 44 компаній.

    Зазначається, що країни-кандидатки Чорногорія та Албанія, а також Ліхтенштейн та Норвегія, що належать до Європейської асоціації вільної торгівлі та Європейської економічної зони, приєдналися до цього рішення Ради ЄС.

    До слова, минулого тижня США ввели санкції проти двох російських компаній.

    Також варто зазначити, що Сполучені Штати тиснуть на європейські компанії – учасники «Північного потоку-2».

    Теги: ЄС Росія санкції Чорногорія Європа незалежність агресія Норвегія Албанія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies