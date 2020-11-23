Чотири європейські країни продовжили санкції проти РФ через агресію в Україні

Санкції передбачають як обмеження подорожей, так і заморожування активів 175 осіб та 44 компаній

Чорногорія, Албанія, Ліхтенштейн та Норвегія приєдналися до рішення Євросоюзу щодо продовження персональних санкцій проти Росії за дії, які підривають територіальну цілісність та незалежність України.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС.

Санкції передбачають як обмеження подорожей, так і заморожування активів 175 осіб та 44 компаній.

Зазначається, що країни-кандидатки Чорногорія та Албанія, а також Ліхтенштейн та Норвегія, що належать до Європейської асоціації вільної торгівлі та Європейської економічної зони, приєдналися до цього рішення Ради ЄС.

До слова, минулого тижня США ввели санкції проти двох російських компаній.

Також варто зазначити, що Сполучені Штати тиснуть на європейські компанії – учасники «Північного потоку-2».