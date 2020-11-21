Сполучені Штати тиснуть на європейські компанії – учасники «Північного потоку-2»

Партнерам Росії дали час, щоб вийти з проєкту

В європейських компаніях, що беруть участь у будівництві «Північного потоку-2», отримали дзвінки від представників адміністрації США, які повідомили про введення майбутніх санкцій. Про це повідомило агентство DPA з посиланням на власне джерело у Білому домі, передає DW.

За інформацією видання, зараз Вашингтон контактує з фірмами та особами, яким загрожують санкції, щоб повідомити їх про наслідки.

«США не хочуть вводити обмеження проти європейських компаній. Ми робимо ці дзвінки, щоб попередити їх і дати їм час вийти з проєкту», – зазначив співрозмовник агентства.

Повідомляється, що днем раніше лобісти зі Східного комітету німецької економіки звернулися до Вашингтона з проханням відмовитися від санкцій, оскільки вони загрожують суверенітету Німеччини і ЄС, обтяжать відносини Європи з новим президентом Байденом і трансатлантичне партнерство.

Як повідомлялось раніше, Бундестаг відмовився підтримувати «Північний потік-2».