США запровадили нові санкції проти Ірану



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Санкції дозволять Сполученим Штатам зберегти контроль за ситуацією в цивільній атомній енергетиці Ірану

США ввели нові санкції стосовно Ірану. Їх дія поширилася на будівельний сектор Ісламської Республіки. Крім того, під заборону підпали поставки Тегерану ряду матеріалів.

Відповідний документ підписав держсекретар США Майкл Помпео, повідомила прессекретар американського держдепартаменту Морган Ортагус.

Вашингтон буде перешкоджати Ірану в придбанні стратегічних матеріалів для Корпусу вартових ісламської революції, будівельного сектору і програм з розповсюдження ядерної зброї, йдеться в документі.

Дані заходи дозволять Сполученим Штатам зберегти контроль за ситуацією в цивільній атомній енергетиці Ірану, не дадуть Тегерану скоротити «час прориву» для отримання ядерної зброї, а також перешкодять перепрофілювати свої об'єкти в інтересах ядерного поширення, підкреслили в Держдепі.

Санкції торкнуться продажу і надання Ірану металів, вугілля і промислового устаткування. Крім того, заборона пошириться на матеріали, які можуть використовуватися для військового призначення.

Заборонені поставки Тегерану сталевих труб, певних видів сталі і металів, що входять до складу припою.

Таким чином під дію обмежувальних заходів можуть потрапити навіть європейські фірми, які постачають зазначені товари клієнтам в цивільному секторі Ірану.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп уповноважив Державний департамент заборонити іранським високопосадовцям і членам їхніх сімей в’їжджати до США.

Джерело: DW