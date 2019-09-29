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    У світі

    Іран обвинуватив США у початку «кібервійни»

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    Глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф виступив з гострою заявою - Іран обвинуватив США у початку «кібервійни»
    Глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф виступив з гострою заявою
    Фото: verelq.am

    Глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф виступив з гострою заявою

    Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф звинуватив США в початку «кібервійни», яка, за його словами, ведеться проти Ірану. Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на інформагентство IRNA.

    «Сполучені Штати почали цю кібервійну з нападу на наші ядерні обʼєкти дуже небезпечним, безвідповідальним способом, який міг убити мільйони людей», — сказав Заріф.

    Також міністр згадав вірус StuxNet, який використовували проти Ірану. Існує припущення, що StuxNet є спеціалізованою розробку спецслужб Ізраїлю і США, яка спрямована проти ядерного проєкту Ірану. У 2010 році за допомогою цього вірусу зупинили іранські центрифуги зі збагачення уранового палива.

    Також Заріф заперечив звинувачення США щодо наміру Ірану втрутитися в американські вибори у 2020 році. Міністр підкреслив, що країна не надає переваги будь-якій зі сторін на майбутніх виборах. «Ми не втручаємося у внутрішні справи іншої країни», — додав Заріф.

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