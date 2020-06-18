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    Стала відома дата саміту Україна-ЄС

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    <p>Попередній саміт ЄС-Україна відбувся 8 липня 2019 року у Києві</p> - Стала відома дата саміту Україна-ЄС

    Попередній саміт ЄС-Україна відбувся 8 липня 2019 року у Києві

    Саміт Україна-ЄС «точно відбудеться», запевняють в Офісі президента

    Україна готується до проведення чергового саміту Україна-ЄС 1 жовтня.

    Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

    «Він (саміт Україна-ЄС – ред.) точно відбудеться. І президент Європейської Ради Шарль Мішель, і президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн у своїх контактах із президентом Зеленським підтвердили, що 1 жовтня відбудеться саміт Україна-ЄС, до якого ми готуємося», - сказав він.

    Попередній саміт ЄС-Україна відбувся 8 липня 2019 року у Києві. ЄС на саміті представляли тодішні президенти Європейської ради Дональд Туск і Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, Україну – президент Володимир Зеленський.

    До слова, лідери ЄС 19 червня розглянуть на саміті реалізацію Мінських угод.

    Раніше у ЄС назвали дату саміту «Східного партнерства».

    Президент України вважає, що однією з ключових тем саміту «Східного партнерства» має стати посилення координації між ЄС та країнами-партнерами у подоланні глобальних криз.

    ЄС саміт політика Володимир Зеленський Україна президент Офіс президента Урсула фон дер Ляєн
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