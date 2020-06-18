Стала відома дата саміту Україна-ЄС



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Попередній саміт ЄС-Україна відбувся 8 липня 2019 року у Києві

Саміт Україна-ЄС «точно відбудеться», запевняють в Офісі президента

Україна готується до проведення чергового саміту Україна-ЄС 1 жовтня.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Він (саміт Україна-ЄС – ред.) точно відбудеться. І президент Європейської Ради Шарль Мішель, і президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн у своїх контактах із президентом Зеленським підтвердили, що 1 жовтня відбудеться саміт Україна-ЄС, до якого ми готуємося», - сказав він.

Попередній саміт ЄС-Україна відбувся 8 липня 2019 року у Києві. ЄС на саміті представляли тодішні президенти Європейської ради Дональд Туск і Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, Україну – президент Володимир Зеленський.

До слова, лідери ЄС 19 червня розглянуть на саміті реалізацію Мінських угод.

Раніше у ЄС назвали дату саміту «Східного партнерства».

Президент України вважає, що однією з ключових тем саміту «Східного партнерства» має стати посилення координації між ЄС та країнами-партнерами у подоланні глобальних криз.