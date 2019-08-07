Стала відома кількість працівників Офісу президента України



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Станом на 30 липня 2019 року на посади в Офіс президента України призначено 142 працівники

Станом на 30 липня цього року в Офісі президента України працює понад 140 працівників. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державне управління справами.

«Згідно з наказами Керівника Апарату Офісу президента України, наданими до Державного управління справами, станом на 30 липня 2019 року на посади в Офіс президента України призначено 142 працівники», - йдеться у відповіді на запит.

Нагадаємо, Державне управління справами веде переговори з виробником щодо виготовлення таблички «Офіс президента України» для адміністративної будівлі на вул. Банковій, 11, яка має замінити нинішню «Адміністрація президента України».

Додамо, що 1 серпня президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив Сергія Борзова керівником Державного управління справами.