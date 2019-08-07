Зеленський відповів на петицію про звільнення Богдана



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Андрій Богдан Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Президент відповів, що уже зробив це

У відповідь на петицію до президента звільнити Андрія Богдана з посади голови Адміністрації президента Володимир Зеленський відповів, що уже зробив це. Про це йдеться на сайті президента, де опублікована петиція.

У відповіді говориться, що президент розглянув петицію, яку підтримали 25 тис. українців та прийняв рішення щодо Богдана.

«Стосовно порушеного у петиції питання зазначаю, що указом президента України від 25 червня 2019 року № 434 А. Богдана звільнено з посади глави Адміністрації президента України», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Богдан казав, що заява про відставку - це крок по відношенню до керівництва і суспільству.

Нагадаємо, 1 серпня ЗМІ опублікували інформацію, що Андрій Богдан пішов у відставку за власним бажанням. Наразі це не є підтвердженою інформацією.

За даними Liga.net, відставка Богдана була умовою зустрічі президента США Дональда Трампа із Володимиром Зеленським.

Як відомо, 27 липня петиція з вимогою звільнити Богдана набрала на сайті президента необхідні 25 тисяч голосів. Підписанти стверджують, що Богдан «не має права займати посаду глави Адміністрації президента на підставі закону «Про очищення влади».

Попередню аналогічну петицію у травні президент Володимир Зеленський розглянув, проте залишив Богдана на посаді.

До слова, у Зеленського пояснили, чому Богдан не підпадає під люстрацію. «Адміністрація президента не є органом державної влади, в адміністрації немає жодних владних повноважень, тому закон про люстрацію не поширюється на будь-які посади в АП, крім тих, які є в апараті», - сказав Рябошапка.

Сам Богдан вважає, що він «абсолютно несправедливо» потрапив під закон про люстрацію.

До слова, 24 липня стало відомо, що Андрій Богдан вніс подання до Кабміну на звільнення мера столиці Віталія Кличка.

А 26 липня Кличко на пресконференції заявив, що Андрій Богдан намагався йому нав'язати столичного забудовника Андрія Вавриша і гендиректора «1+1» Олександра Ткаченка для узгодження рішень.

30 липня на брифінгу Богдан розповів деталі своїх зустрічей з Кличком на Банковій. За його словами, мер Києва підтвердив йому, що не контролює Київську раду, є 2-3 «смотрящих», які мають групи депутатів.

Кличко назвав інформацію, оприлюднену Богданом, добіркою пліток і маніпулятивних домислів.