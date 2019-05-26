Стали відомі імена українських військових, які потрапили в полон 22 травня



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22 травня бойовики захопили вісьмох українських військових

Стали відомі імена українських військовослужбовців, які випадково потрапили на непідконтрольні українські території та потрапили в полон 22 травня.

Імена військових опублікувала волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк на своїй сторінці у Facebook.

«Як сталося, що вони вирішили скоротити прокладений маршрут наразі невідомо, як і той момент чому на КПВВ в них не питали напрямку та мети поїздки на лінію розмежування... Ми в жодному разі не знімаємо провини з хлопців за неуважність, але постає питання як можна було не зупинити таку велику машину на самому кордоні та не попередити, що попереду непідконтрольна територія? Чому за лінію розмежування можна проїхати без особливого паролю?», - запитує волонтерка.

Згідно із повідомленням бойовики захопили в полон:

ст.сержанта Беспалого Романа Володимировича (17.06.1981),

ст.солдата Пундора Бориса Йосиповича (03.03.1965)

ст.солдата Горяінова Максима Анатолійовича (28.07.1984)

ст.солдата Дуванова Кіма Володимировича (25.11.1971)

ст.солдата Корсуна Павла Юрійовича (21.06.1982)

прапорщика Шайдова Віктора Андрійовича (27.10.1970)

ст.солдата Геймура Олександра Юрійовича (1994)

ст.солдата Гордійчука Юрійя Миколайовича (25.09.1982).

Нагадаємо, 22 травня бойовики захопили вісьмох українських військових. В штабі ОС повідомили, що військовослужбовці ЗСУ, рухаючись на вантажному автомобілі в районі населеного пункту Новотроїцьке, помилково відхилилися від визначеного маршруту і потрапили на тимчасово-окуповану територію. Там вони були затримані бойовиками збройних формувань Російської Федерації.

Військова прокуратура почала розслідувати захоплення бойовиками в полон 8 українських військовослужбовців.