Вілкул потрапив до лікарні – ЗМІ

За останні півтора місяця це вже втретє, коли Юрій Вілкул звертається за допомогою до кардіологів.

Чинний міський голова Кривого Рогу Юрій Вілкул перебуває на стаціонарному лікуванні в Інституті серця Бориса Тодурова в Києві.

Про це повідомляє «Україна 24» з посиланням на джерело в Кривому Розі.

За останні півтора місяця це вже втретє, коли Вілкул звертається за допомогою до кардіологів. Раніше там же йому була зроблена серйозна операція на серці. Подробиць про поточний стан мера Кривого Рогу наразі немає.

14 листопада Юрію Вілкулу виповниться 71 рік. У 2006 році Юрій Григорович був обраний депутатом Дніпропетровської обласної ради, і на першій сесії — її головою. Дніпропетровську обласну раду Вілкул очолював від вересня 2006-го до червня 2010 року. Починаючи від листопада 2010 року до теперішнього часу – він криворізький міський голова.

Нагадаємо, дата проведення другого туру голосування за мера Кривого Рогу ще не встановлена через судові засідання з розгляду порушень в день голосування 25 жовтня.