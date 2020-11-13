  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    Вілкул потрапив до лікарні – ЗМІ

    • Розсилка
    <p>14 листопада Юрію Вілкулу виповниться 71 рік</p> - Вілкул потрапив до лікарні – ЗМІ

    14 листопада Юрію Вілкулу виповниться 71 рік

    За останні півтора місяця це вже втретє, коли Юрій Вілкул звертається за допомогою до кардіологів.

    Чинний міський голова Кривого Рогу Юрій Вілкул перебуває на стаціонарному лікуванні в Інституті серця Бориса Тодурова в Києві.

    Про це повідомляє «Україна 24» з посиланням на джерело в Кривому Розі.

    За останні півтора місяця це вже втретє, коли Вілкул звертається за допомогою до кардіологів. Раніше там же йому була зроблена серйозна операція на серці. Подробиць про поточний стан мера Кривого Рогу наразі немає.

    14 листопада Юрію Вілкулу виповниться 71 рік. У 2006 році Юрій Григорович був обраний депутатом Дніпропетровської обласної ради, і на першій сесії — її головою. Дніпропетровську обласну раду Вілкул очолював від вересня 2006-го до червня 2010 року. Починаючи від листопада 2010 року до теперішнього часу – він криворізький міський голова.

    Нагадаємо, дата проведення другого туру голосування за мера Кривого Рогу ще не встановлена через судові засідання з розгляду порушень в день голосування 25 жовтня.

    Читайте також статті «Главкома»:
      Теги: вибори Кривий Ріг мер лікарня Україна
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      Читайте також:
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

      Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies