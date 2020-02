Стали відомі переможці кінофестивалю «Берлінале»



Золотий Ведмідь Berlinale отримав іранський фільм про смертну кару Фото: Bild

Мохаммад Расулофа отримав головну нагороду «Берлінале» – «Золотого ведмедя»

Найкращим фільмом Берлінського кінофестивалю визнано картину «Зла немає» іранського режисера Мохаммада Расулофа.

Про це повідомляється у Twitter-акаунті кінофестивалю.

У фільмі розповідаються чотири філософські історії про людський вибір.

Зал аплодував стоячи, коли оголосили перемогу картини. Іранський режисер Мохаммад Расулофу не приїхав на фестиваль, тому що з 2017 року йому заборонено з політичних причин залишати країну і займатися кінематографом.

The Golden Bear of the 70th #Berlinale goes to "Sheytan vojud nadarad" (There Is No Evil) by #MohammadRasoulof! pic.twitter.com/U8CnR15TTS — Berlinale (@berlinale) February 29, 2020

Гран-прі журі здобула стрічка «Ніколи. Рідко. Інколи. Завжди» американської режисерки Елайзи Гітман.

Спеціальний приз до 70-річчя фестивалю віддали режисерам Гюставу Керверну та Бенуа Делепіну із Франції та їхньому фільму «Стерти історію».

Інші нагороду фестивалю:

«Срібний ведмідь» за режисуру: Хон Сан Су («Жінка, яка бігла»)

The Silver Bear for Best Director of the 70th #Berlinale goes to #HongSangsoo for "Domangchin yeoja" (The Woman Who Ran). pic.twitter.com/7PfxPaeU1A — Berlinale (@berlinale) February 29, 2020

«Срібний ведмідь» за найкращу жіночу роль: Паула Бер («Ундіна»)

The Silver Bear for Best Actress of the 70th #Berlinale goes to #PaulaBeer in "Undine" by Christian Petzold. pic.twitter.com/FxlM9FYoid — Berlinale (@berlinale) February 29, 2020

«Срібний ведмідь» за найкращу чоловічу роль: Еліо Джермано («Схований»)

«Срібний ведмідь» за найкращий сценарій: Погані казки (режисери Фабіо та Даміано Д’Інноченцо, Італія)

«Срібний ведмідь» за особливий художній внесок: Юрген Юргес («Дау. Наташа»)

The Silver Bear for Outstanding Artistic Contribution of the 70th #Berlinale goes to #JürgenJürges for the cinematography in "DAU. Natasha" by Ilya Khrzhanovskiy and Jekaterina Oertel. pic.twitter.com/voe9wFBGn6 — Berlinale (@berlinale) February 29, 2020

«Золотий ведмідь« за найкращий короткометражний фільм: «Т» (Кіша Рей Візерспун)

Головний приз у секції Encounters дістався стрічці «Твори та дні» (С.В. Вінтер, Андерс Едсторм)

The Award for the Best Film in the Encounters Competition of the 70th #Berlinale goes to "The Works and Days (of Tayoko Shiojiri in the Shiotani Basin)" by C.W. Winter and Anders Edström. pic.twitter.com/840hyRZFxi — Berlinale (@berlinale) February 29, 2020

Приз Міжнародної асоціації преси присудили фільму «Ундіна» Крістіана Петцольда з Німеччини.

