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    Стали відомі переможці кінофестивалю «Берлінале»

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    Золотий Ведмідь Berlinale отримав іранський фільм про смертну кару - Стали відомі переможці кінофестивалю «Берлінале»
    Золотий Ведмідь Berlinale отримав іранський фільм про смертну кару
    Фото: Bild

    Мохаммад Расулофа отримав головну нагороду «Берлінале» – «Золотого ведмедя»

    Найкращим фільмом Берлінського кінофестивалю визнано картину «Зла немає» іранського режисера Мохаммада Расулофа.

    Про це повідомляється у Twitter-акаунті кінофестивалю.

    Мохаммад Расулофа отримав головну нагороду «Берлінале» – «Золотого ведмедя».

    У фільмі розповідаються чотири філософські історії про людський вибір.

    Зал аплодував стоячи, коли оголосили перемогу картини. Іранський режисер Мохаммад Расулофу не приїхав на фестиваль, тому що з 2017 року йому заборонено з політичних причин залишати країну і займатися кінематографом.

    Гран-прі журі здобула стрічка «Ніколи. Рідко. Інколи. Завжди» американської режисерки Елайзи Гітман.

    Спеціальний приз до 70-річчя фестивалю віддали режисерам Гюставу Керверну та Бенуа Делепіну із Франції та їхньому фільму «Стерти історію».

    Інші нагороду фестивалю:

    «Срібний ведмідь» за режисуру: Хон Сан Су («Жінка, яка бігла»)

    «Срібний ведмідь» за найкращу жіночу роль: Паула Бер («Ундіна»)

    «Срібний ведмідь» за найкращу чоловічу роль: Еліо Джермано («Схований»)

    «Срібний ведмідь» за найкращий сценарій: Погані казки (режисери Фабіо та Даміано Д’Інноченцо, Італія)

    «Срібний ведмідь» за особливий художній внесок: Юрген Юргес («Дау. Наташа»)

    «Золотий ведмідь« за найкращий короткометражний фільм: «Т» (Кіша Рей Візерспун)

    Головний приз у секції Encounters дістався стрічці «Твори та дні» (С.В. Вінтер, Андерс Едсторм)

    Приз Міжнародної асоціації преси присудили фільму «Ундіна» Крістіана Петцольда з Німеччини.

    Як повідомлялося, у київському метро курсує потяг, присвячений воєнному екшену «Черкаси» (фото).

    кіно Гран-прі фестиваль Twitter фільм
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