Стали відомі подробиці про катери, які США передадуть Україні (фото)



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Фото: Український мілітарний портал

ЗМІ припускають, що катери будуть передані Україні зі штатною зброєю

27 вересня у Балтиморі (штат Меріленд, США) за участі президента України відбудеться урочиста передача катерів типу Island для України. До передачі готуються катери USCGC Cushing (WPB-1321) та USCGC Drummond (WPB-1323).

Як повідомляє Український міліарний портал з посиланням на власні джерела, обидва корпуси були виведені зі складу Берегової охорони США минулого року та знаходилися у законсервованому стані.

Катери оснащені РЛС загального виявлення AN/SPS-73 та 5,4 метровим доглядовим човном Zodiak Hurricane 540. Також, на фото помічено не демонтовані 25-мм артилерійські установки Bushmaster Mk 38 Mod 0, що дозволяє зробити припущення, що катери будуть передані Україні зі штатною зброєю.

USCGC Cushing (WPB-1321) був побудований на суднобудівній верфі Bollinger Shipyard у штаті Луїзіана. Введений до складу Берегової охорони США у 1988 році. Порт приписки Атлантік Біч, штат Північна Кароліна. Його повна водотоннажність складає 170.9 тонн.

Другий катер – USCGC Drummond (WPB-1323), був побудований на суднобудівній верфі Bollinger Shipyard у Луїзіані. На службі в Береговій охороні США з 1988 року. Порт приписки Маямі Біч, штат Флорида. Його повна водотоннажність складає 167,76 тонн.

Зазначається, що українською стороною вже було проведено дефектування катерів USCGC Cushing та USCGC Drummond, а також їх систем та механізмів – вони знаходяться у гарному технічному стані.

Після офіційної церемонії розпочнеться процес технічного обслуговування цих катерів та підготовка українських екіпажів до них. Згодом вони будуть транспортовані до Одеси. Загалом цей процес може зайняти до одного року.

Раніше повідомлялося, що Берегова охорона США здійснить передачу Україні двох катерів типу Island.

Згідно з домовленостями, американські патрульні катери передаються ВМСУ на безоплатній основі, українська сторона забезпечить стопроцентну передоплату загальної вартості супутніх послуг в розмірі 10,1 млн дол. на термін до 18 місяців.

Військовий експерт Валентин Бадрак вважає, що США не хочуть обмежувати допомогу Україні двома катерами. За його словами, Україні треба мати декілька угруповань катерів, тож потрібно щонайменше отримати ще 20-30 таких.