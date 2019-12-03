Стали відомі подробиці затримання у Таїланді підозрюваного в кіберзлочині українця



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Дениса Ярмака, за словами його сестри, затримано під час весільної подорожі в Таїланді

Правоохоронні органи Бангкока (Таїланд) затримали за запитом США українця, підозрюваного в кіберзлочині. Про це посольство України в Таїланді повідомило у Facebook.

«30 листопада 2019 року в місті Бангкок за запитом компетентних органів третіх країн - США - затримано громадянина України, якому загрожує екстрадиція до цієї країни. Інкримінується кіберзлочинність», - йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, обвинуваченого звуть Денис Ярмак.

Його сестра Катерина Ярмак на своїй сторінці в соцмережі Facebook написала, що її брату висунули обвинувачення у співучасті у злочинах, пов'язаних з комп'ютерним шахрайством з 2016 року в США, хоча, з її слів, він ніколи в США не був.

Вона також зазначає, що Ярмака затримано під час весільної подорожі в Таїланді.

Зараз посольство забезпечує йому повний консульський супровід.