Стали відомі усі фіналісти національного відбору «Євробачення 2018»

Фінальний відбір відбудеться 24 лютого

У суботу, 17 лютого відбувся третій, заключний півфінал національного відбору на «Євробачення 2018» від України. У фінал вийшли Tayanna, Kadnay і Melovin. У другому півфіналі українського національного відбору взяли участь дев'ять виконавців: Ingret Kostenko, Melovin, Julinoza, Tayanna, Kadnay, Yurcash,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фінальний відбір відбудеться 24 лютого

У суботу, 17 лютого відбувся третій, заключний півфінал національного відбору на «Євробачення 2018» від України.

У фінал вийшли Tayanna, Kadnay і Melovin.

У другому півфіналі українського національного відбору взяли участь дев'ять виконавців: Ingret Kostenko, Melovin, Julinoza, Tayanna, Kadnay, Yurcash, Mountain Breeze, Illaria та Dilemma.

Від членів журі Kadnay отримав оцінку - сім балів, вісім балів отримав Melovin, найбільша кількість голосів від членів журі дісталася Tayanna.

Натомість глядачі віддали сім балів - Tayanna, вісім балів - Kadnay, дев'ять балів отримав Melovin.

Таким чином у фінал вийшли Tayanna, Kadnay і Melovin.

24 лютого за право представити Україну у Лісабоні боротимуться: Kadnay, Tayanna, The Erised, Vilna, Laud, Melovin.

Членами журі Національного відбору-2018 були: Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов (The Maneken).

Нагадаємо, у першому півфіналі національного відбору на конкурс Євробачення-2018, який відбувся 10 лютого, перемогли Vilna, Laud і The Erised. Фінальний відбір відбудеться 24 лютого. У жюрі будуть Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов.



На пісенному конкурсі «Євробачення–2018» представник від України виступатиме в другому півфіналі. Півфінали відбудуться 8 і 10 травня, а фінал – 12 травня.

Раніше повідомлялося, що під час церемонії жеребкування мер Києва Віталій Кличко передав символічні ключі від «Євробачення» меру Лісабона Фернандо Медіні.

Пісенний конкурс «Євробачення-2017» проходив у Києві з 7 до 13 травня, переможцем став Салвадор Собрал із Португалії з піснею «Amar Pelos Dois». Тому саме Португалія стане країною, де відбудеться наступний конкурс.