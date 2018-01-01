Стали відомі усі фіналісти національного відбору «Євробачення 2018»
- Вчора, 23:38
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Фінальний відбір відбудеться 24 лютого
У суботу, 17 лютого відбувся третій, заключний півфінал національного відбору на «Євробачення 2018» від України.
У фінал вийшли Tayanna, Kadnay і Melovin.
У другому півфіналі українського національного відбору взяли участь дев'ять виконавців: Ingret Kostenko, Melovin, Julinoza, Tayanna, Kadnay, Yurcash, Mountain Breeze, Illaria та Dilemma.
Від членів журі Kadnay отримав оцінку - сім балів, вісім балів отримав Melovin, найбільша кількість голосів від членів журі дісталася Tayanna.
Натомість глядачі віддали сім балів - Tayanna, вісім балів - Kadnay, дев'ять балів отримав Melovin.
Таким чином у фінал вийшли Tayanna, Kadnay і Melovin.
24 лютого за право представити Україну у Лісабоні боротимуться: Kadnay, Tayanna, The Erised, Vilna, Laud, Melovin.
Членами журі Національного відбору-2018 були: Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов (The Maneken).
Нагадаємо, у першому півфіналі національного відбору на конкурс Євробачення-2018, який відбувся 10 лютого, перемогли Vilna, Laud і The Erised. Фінальний відбір відбудеться 24 лютого. У жюрі будуть Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов.
На пісенному конкурсі «Євробачення–2018» представник від України виступатиме в другому півфіналі. Півфінали відбудуться 8 і 10 травня, а фінал – 12 травня.
Раніше повідомлялося, що під час церемонії жеребкування мер Києва Віталій Кличко передав символічні ключі від «Євробачення» меру Лісабона Фернандо Медіні.
Пісенний конкурс «Євробачення-2017» проходив у Києві з 7 до 13 травня, переможцем став Салвадор Собрал із Португалії з піснею «Amar Pelos Dois». Тому саме Португалія стане країною, де відбудеться наступний конкурс.