Пожежа в Батумі: загинули 10 громадян Грузії і один громадянин Ірану

Серед постраждалих є п'ять громадян Туреччини і один громадянин Ізраїлю

В результаті пожежі в готелі в Батумі загинули десять громадян Грузії і один громадянин Ірану. Про це повідомив представника МВС Грузії. Також повідомляється, що більше 20 осіб були госпіталізовані. Відомо, що серед постраждалих є п'ять громадян Туреччини і один громадянин Ізраїлю. У грузинському Батумі в результаті пожежі в п'ятизірковому



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Серед постраждалих є п'ять громадян Туреччини і один громадянин Ізраїлю

В результаті пожежі в готелі в Батумі загинули десять громадян Грузії і один громадянин Ірану.

Про це повідомив представника МВС Грузії.

Також повідомляється, що більше 20 осіб були госпіталізовані. Відомо, що серед постраждалих є п'ять громадян Туреччини і один громадянин Ізраїлю.

У грузинському Батумі в результаті пожежі в п'ятизірковому готельному комплексі Leogrand загинули 11 осіб.

Пожежа почалася в лівій частині будівлі, де знаходиться спа-центру.

Глава МВС Грузії Георгій Гахарія заявив, що жертвами пожежі в готелі в Батумі стали 11 осіб.

Раніше повідомлялося про 12 жертв.

«За моєю інформацією, загинули 11 людей. Близько 10-12 осіб перебувають на лікуванні в різних медичних установах. Хочу підкреслити, що незважаючи на те що нам вдалося вивезти з задимлення велику кількість людей, але я хочу висловити співчуття з приводу загиблих », - сказав він.

Гахарія додав, що серед загиблих не тільки громадяни Грузії.

Нагадаємо, у грузинському Батумі в готельному комплексі Leogrand сталася сильна пожежа.

За попередніми даними, причиною пожежі стало загоряння, що сталося в одному з кухонних приміщень готелю.