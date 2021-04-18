Український військовий загинув на Донбасі, ще одного поранено

Російські терористи обстріляли українські позиції із гранатометів

Один солдат Збройних сил України загинув і ще один отримав поранення внаслідок обстрілів з боку російсько-терористичних бойовиків на Донбасі сьогодні, 18 квітня. Про це повідомляє пресслужба оперативно-тактичного угрупування Схід, в зоні відповідальності якого стався ворожий обстріл.

Як зазначається в повідомленні, збройні формування РФ вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських військових із автоматичних станкових гранатометів.

«Унаслідок ворожого вогню один український захисник отримав поранення. не сумісні з життям, ще один військовослужбовець отримав осколкове поранення», — йдеться у повідомленні.

Пораненому військовослужбовцю оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ.

З початку 2021 року ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил суттєво погіршилася. Знову активізувалися російські найманці та снайпери, внаслідок чого від початку року загинуло 30 українських військових.

Нагадаємо, що учора російські окупанти 18 разів протягом доби порушили «режим припинення вогню», використовуючи міномети та гранатомети, один український солдат отримав поранення.

Сьогодні у мережі зʼявилося відео обстрілу терористами позицій українських військ.

Також командування Операції обʼєднаних сил повідомило про пʼять порушень російськими найманцями режиму тиші протягом неділі, 18 квітня.