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    Стало відоме ім’я військового, який сьогодні загинув на Донбасі

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    Загиблий Сергій Єлисєєв служив у&nbsp;Закарпатському легіоні - Стало відоме ім’я військового, який сьогодні загинув на Донбасі
    Загиблий Сергій Єлисєєв служив у Закарпатському легіоні
    Фото з Facebook Сергія Єлисєєва

    Загиблий був родом з Дніпра

    У вівторок, 2 листопада, на Донбасі в результаті обстрілу бойовиків загинув військовий Сергій Єлисєєв. Про це повідомляє 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада – Закарпатський легіон.

    «Він був чесним, відкритим і життєрадісним чоловіком. Захищав рідну землю в лавах Збройних сил з перших років війни. Без Сергія самі залишилися дружина і син», – йдеться в повідомленні.

    Керівництво бригади і весь особовий склад висловив співчуття рідним загиблого бійця.

    «Агресивні дії окупантів стали причиною загибелі справжнього патріота, якому було не байдуже на долю власної країни», – додали у бригаді.

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    Стало відоме ім’я військового, який сьогодні загинув на Донбасі
    Стало відоме ім’я військового, який сьогодні загинув на Донбасі
    Стало відоме ім’я військового, який сьогодні загинув на Донбасі
    Стало відоме ім’я військового, який сьогодні загинув на Донбасі
    Фото з Facebook Сергія Єлисєєва, Валерія Єлисєєва, 128 бригади ЗСУ

    Відомо, що загиблий був родом з Дніпра.

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    Теги: Донбас Дніпро смерть військові Операція Об’єднаних сил
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    Стало відоме ім’я військового, який сьогодні загинув на Донбасі