Стало відоме ім’я військового, який сьогодні загинув на Донбасі
Загиблий був родом з Дніпра
У вівторок, 2 листопада, на Донбасі в результаті обстрілу бойовиків загинув військовий Сергій Єлисєєв. Про це повідомляє 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада – Закарпатський легіон.
«Він був чесним, відкритим і життєрадісним чоловіком. Захищав рідну землю в лавах Збройних сил з перших років війни. Без Сергія самі залишилися дружина і син», – йдеться в повідомленні.
Керівництво бригади і весь особовий склад висловив співчуття рідним загиблого бійця.
«Агресивні дії окупантів стали причиною загибелі справжнього патріота, якому було не байдуже на долю власної країни», – додали у бригаді.
Відомо, що загиблий був родом з Дніпра.