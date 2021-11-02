Стало відоме ім’я військового, який сьогодні загинув на Донбасі

Загиблий був родом з Дніпра

У вівторок, 2 листопада, на Донбасі в результаті обстрілу бойовиків загинув військовий Сергій Єлисєєв. Про це повідомляє 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада – Закарпатський легіон.

«Він був чесним, відкритим і життєрадісним чоловіком. Захищав рідну землю в лавах Збройних сил з перших років війни. Без Сергія самі залишилися дружина і син», – йдеться в повідомленні.

Керівництво бригади і весь особовий склад висловив співчуття рідним загиблого бійця.

«Агресивні дії окупантів стали причиною загибелі справжнього патріота, якому було не байдуже на долю власної країни», – додали у бригаді.

Відомо, що загиблий був родом з Дніпра.