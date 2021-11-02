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    На Донбасі загинув український військовослужбовець

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    Український військовий на Донбасі отримав поранення, несумісне з життям - На Донбасі загинув український військовослужбовець
    Український військовий на Донбасі отримав поранення, несумісне з життям
    фото з відкритих джерел

    По позиціях ЗСУ в напрямку Павлополя противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї

    За минулу добу, 1 листопада, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє Міноборони.

    Поблизу Новолуганського ворог вісім разів обстрілював позиції українських захисників, застосовуючи міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

    Неподалік Світлодарська та Водяного, що на Приазов’ї, російські найманці задіяли гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

    Біля Авдіївки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.

    На збройні провокації українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили ворога припинити вогневу активність.

    Станом на 7 годину ранку, 2 листопада, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

    По позиціях ЗСУ в напрямку Павлополя противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

    Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

    Наприкінці вересня 24-річний ветеран АТО загинув на полігоні.

    Також, військовий психолог пояснив, які питання не можна ставити бійцям АТО.

    Нагадаємо, новопризначена уповноважена з прав захисників і захисниць України опікуватиметься не лише ветеранами, але й тими, хто не отримав офіційний статус.

    До слова, у Києві посадовці вимагали хабарі за призначення груп інвалідності ветеранам АТО.

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    Теги: окупанти АТО бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ Міноборони війна Операція Об’єднаних сил озброєння
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    На Донбасі загинув український військовослужбовець