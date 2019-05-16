Стало відоме ім'я загиблого сьогодні на Донбасі військового



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сьогодні загинув український воїн-прапорщик Василь Джус

Загиблий - уродженець Івано-Франківської області

У четвер, 16 травня, у бою з російськими найманцями на приазовському напрямку на Донбасі загинув український воїн-прапорщик Василь Джус.

Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці 79-й ОДШБр.

«16 травня на приазовському напрямку від смертельного осколкового поранення, отриманого внаслідок мінометного обстрілу наших позицій, загинув Василь Богданович Джус, уродженець Івано-Франківської області, прапорщик, навідник 79-ї окремої десантно-штурмової бригади», - розповіли військові.

Про дату і місце прощання буде повідомлено додатково.

До слова, за даними Служби безпеки України, зниклими безвісти на Донбасі вважаються 258 осіб.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, на сьогодні вважається зниклим безвісти під час російсько-української війни 71 військовослужбовець Збройних сил України.