  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    В Україні вважаються зниклим безвісти під час російсько-української війни 71 військовий ЗСУ

    • Розсилка
    За результатами проведених експертиз ДНК, присутні збіги&nbsp;генотипів невпізнаних тіл (фрагментів) з членами 28 сімей зниклих безвісти військовослужбовців - Ноздрачов - В Україні вважаються зниклим безвісти під час російсько-української війни 71 військовий ЗСУ
    За результатами проведених експертиз ДНК, присутні збіги генотипів невпізнаних тіл (фрагментів) з членами 28 сімей зниклих безвісти військовослужбовців - Ноздрачов

    З вересня 2014 року пошуковими групами вивезено з району бойових дій 1736 тіл і фрагментів тіл загиблих, - Ноздрачов

    На сьогодні вважається зниклим безвісти під час російсько-української війни 71 військовослужбовець Збройних сил України. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

    Читайте також

    За словами начальника Управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України Олексія Ноздрачова, починаючи з вересня 2014 року пошуковими групами вивезено з району бойових дій 1736 тіл і фрагментів тіл загиблих. З них - 475 з тимчасово непідконтрольної території Донецької і Луганської областей, 865 тіл загиблих транспортовано до місця остаточного захоронення для передачі родичам загиблих.

    «На сьогодні у Збройних силах України вважається зниклим безвісти 71 військовослужбовець. У той же час, за результатами проведених експертиз ДНК, присутні збіги генотипів невпізнаних тіл (фрагментів) з членами 28 сімей зниклих безвісти військовослужбовців», - сказав Ноздрачов.

    Нагадаємо, з початку 2019 року російсько-окупаційні війська здійснили 932 обстріли позицій українських військових на Донбасі.

    Як повідомлялося, за останні два роки понад 56 цивільних осіб загинули, а 158 отримали поранення в результаті вибухів мін і боєприпасів.

    Читайте також
    ЗСУ війна Донеччина військові Україна ДНК
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ