В Україні вважаються зниклим безвісти під час російсько-української війни 71 військовий ЗСУ



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За результатами проведених експертиз ДНК, присутні збіги генотипів невпізнаних тіл (фрагментів) з членами 28 сімей зниклих безвісти військовослужбовців - Ноздрачов

З вересня 2014 року пошуковими групами вивезено з району бойових дій 1736 тіл і фрагментів тіл загиблих, - Ноздрачов

На сьогодні вважається зниклим безвісти під час російсько-української війни 71 військовослужбовець Збройних сил України. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

За словами начальника Управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України Олексія Ноздрачова, починаючи з вересня 2014 року пошуковими групами вивезено з району бойових дій 1736 тіл і фрагментів тіл загиблих. З них - 475 з тимчасово непідконтрольної території Донецької і Луганської областей, 865 тіл загиблих транспортовано до місця остаточного захоронення для передачі родичам загиблих.

«На сьогодні у Збройних силах України вважається зниклим безвісти 71 військовослужбовець. У той же час, за результатами проведених експертиз ДНК, присутні збіги генотипів невпізнаних тіл (фрагментів) з членами 28 сімей зниклих безвісти військовослужбовців», - сказав Ноздрачов.

Нагадаємо, з початку 2019 року російсько-окупаційні війська здійснили 932 обстріли позицій українських військових на Донбасі.

Як повідомлялося, за останні два роки понад 56 цивільних осіб загинули, а 158 отримали поранення в результаті вибухів мін і боєприпасів.