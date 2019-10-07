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    Стало відоме ім’я загиблого у неділю на Донбасі українського військового

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    <p>Загиблий Іван Дейкун - уродженець міста Южноукраїнськ</p> - Стало відоме ім’я загиблого у неділю на Донбасі українського військового

    Загиблий Іван Дейкун - уродженець міста Южноукраїнськ

    41-річного старшого солдата вразило кілька куль, випущених з великокаліберного кулемета

    У неділю, 6 жовтня, на Донбасі загинув військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу Іван Дейкун.

    Про це виданню «Думська» повідомили у командуванні частини 28 ОМБр

    Зазначається, що Іван Дейкун - уродженець м. Южноукраїнськ, загинув в районі Красногорівки Донецької області.

    За інформацією ЗМІ, 41-річного старшого солдата вразило кілька куль, випущених з великокаліберного кулемета.

    Він помер на місці від больового шоку та втрати крові.

    Нагадаємо, у неділю російсько-окупаційні війська на Донбасі 17 разів порушили режим припинення вогню. Один український військовослужбовець загинув, ще один зазнав поранень.

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