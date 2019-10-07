Стало відоме ім’я загиблого у неділю на Донбасі українського військового
Загиблий Іван Дейкун - уродженець міста Южноукраїнськ
41-річного старшого солдата вразило кілька куль, випущених з великокаліберного кулемета
У неділю, 6 жовтня, на Донбасі загинув військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу Іван Дейкун.
Про це виданню «Думська» повідомили у командуванні частини 28 ОМБр
Зазначається, що Іван Дейкун - уродженець м. Южноукраїнськ, загинув в районі Красногорівки Донецької області.
За інформацією ЗМІ, 41-річного старшого солдата вразило кілька куль, випущених з великокаліберного кулемета.
Він помер на місці від больового шоку та втрати крові.
Нагадаємо, у неділю російсько-окупаційні війська на Донбасі 17 разів порушили режим припинення вогню. Один український військовослужбовець загинув, ще один зазнав поранень.