Стало відоме ім’я загиблого у неділю на Донбасі українського військового



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Загиблий Іван Дейкун - уродженець міста Южноукраїнськ

41-річного старшого солдата вразило кілька куль, випущених з великокаліберного кулемета

У неділю, 6 жовтня, на Донбасі загинув військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу Іван Дейкун.

Про це виданню «Думська» повідомили у командуванні частини 28 ОМБр

Зазначається, що Іван Дейкун - уродженець м. Южноукраїнськ, загинув в районі Красногорівки Донецької області.

За інформацією ЗМІ, 41-річного старшого солдата вразило кілька куль, випущених з великокаліберного кулемета.

Він помер на місці від больового шоку та втрати крові.

Нагадаємо, у неділю російсько-окупаційні війська на Донбасі 17 разів порушили режим припинення вогню. Один український військовослужбовець загинув, ще один зазнав поранень.