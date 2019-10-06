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    Події в Україні

    Бойовики на Донбасі 17 разів порушили режим припинення вогню – загинув український боєць

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    Бойовики на Донбасі 17 разів порушили режим припинення вогню – загинув український боєць

    Один військовий зазнав поранень

    Від початку доби російсько-окупаційні війська на Донбасі 17 разів порушили режим припинення вогню. Один український військовослужбовець загинув, ще один зазнав поранень.

    Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

    «Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

    Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 9 обстрілів позицій Об’єднаних сил в районі Павлополя, Новотроїцького, Авдіївки, Богданівки, Новогнатівки, Красногорівки.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 8 обстрілів позицій Об’єднаних сил: тричі неподалік Новолуганського, неподалік Попасної, в районі Золотого-4, поблизу Луганського, неподалік Золотого, в районі Зайцевого.

    «Впродовж поточної доби внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, а ще один військовослужбовець отримав поранення», – поінформували в штабі.

    Нагадаємо, вчора окупанти на Донбасі 10 разів порушили «тишу».

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