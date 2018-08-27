ЗМІ: Трамп заборонив Білому дому публікувати заяву про героїзм Маккейна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп

Трамп начебто вважав за краще написати твіт зі словами співчуття для родини покійного, тому заяву не опублікували

Президент США Дональд Трамп заблокував пропозицію речника Білого дому Сари Сандерс і керівника апарату Джона Келлі опублікувати офіційну заяву щодо смерті Джона Маккейна, в якій вони хотіли охарактеризувати сенатора як героя.

Про це повідомляє The Washington Post.

Заяву, у якій хотіли нагадати про військове минуле Маккейна і охарактеризувати його як героя, підготували до того, як сенатор помер у суботу, а Сандерс та інші помічники у Білому домі редагували її протягом тижня.

Коли вона була готова, Трамп підкреслив, що вважає за краще написати твіт зі словами співчуття для родини покійного, тому заяву не опублікували.

«Мої найглибші співчуття і повага сім’ї сенатора Джона Маккейна. Наші серця і молитви з вами!», - написав президент США у Twitter.

Сандерс відмовилась коментувати ситуацію. Водночас Марк Коралло, колишній представник юридичної команди Трампа та республіканський стратег, розкритикував реакцію Трампа на смерть Маккейна.

«Це жахливо. Від президента варто було б очікувати більшого, особливо, якщо йдеться про вшанування справжнього американського героя», - підкреслив він.

Видання зазначає, що, як правило, адміністрація Білого дому завжди публікує офіційні некрологи у випадку смерті видатних американців.

Як відомо, рідня Маккейна підтвердила, що Трампа не запрошуватимуть на похорон.

Ще навесні газета The New York Times повідомляла, що Трампа не запросять на похорон в разі смерті Маккейна.

Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Джон Маккейн помер від раку мозку. Маккейн помер в оточенні своєї родини. Йому був 81 рік.

Демократи запропонували назвати будівлю Сенату на честь Маккейна

Також президент України Петро Порошенко розказав цікаву деталь про візит Маккейна до Широкиного.

Читайте також:

Смерть Маккейна. Українські політики про великого друга України

У ЄС і НАТО відреагували на смерть сенатора Маккейна

Джерело: Українська правда