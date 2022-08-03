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Стало відомо, де відбудеться прощання з подружжям Вадатурських

Мар’яна Мигаль
Сьогодні, 12:10 glavcom.ua
Стало відомо, де відбудеться прощання з подружжям Вадатурських
Через підвищений рівень загроз на Півдні України прощання проходитиме в Києві
фото: пресслужба «Нібулона»

Церемонія прощання відбудеться у п’ятницю, 5 серпня

Прощання з Героєм України, генеральним директором ТОВ СП «Нібулон» Олексієм Вадатурським та його дружиною , які загинули від ворожих обстрілів, відбудеться у Києві через підвищений рівень небезпеки у Миколаєві. Про це повідомила пресслужба «Нібулона».

«Церемонія прощання із Героєм України, генеральним директором ТОВ СП «Нібулон» Олексієм Опанасовичем Вадатурським та його дружиною Раїсою Михайлівною Вадатурською відбудеться у п’ятницю, 5 серпня», – йдеться у повідомленні.

Через підвищений рівень загроз на Півдні України прощання проходитиме в Києві. Церемонія пройде у Володимирському кафедральному соборі, у якому править Святійший патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Прощання відбудеться з 13.30 до 16.00. 

Надаємо, під час масованих обстрілів Миколаєва 31 липня загинув Герой України та відомий бізнесмен Олексій Вадатурський. 

Олексій Вадатурський регулярно входив до списку найбагатших людей України. Так, 2019-го у рейтингу «Топ-100 найбагатших українців» він зайняв 14 місце.

2020-го Вадатурський у рейтингу Forbes Ukraine зі своїми статками у $450 млн опинився на 15-й позиції. У подружжя Вадатурських залишився син Андрій, народний депутат попереднього, VIII скликання.

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Теги: Андрій Вадатурський Миколаїв

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