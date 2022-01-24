Зеленський обговорив із президентом Євроради підготовку нових санкцій проти РФ

Основну увагу під час розмови було приділено координації зусиль з метою деескалації безпекової ситуації навколо України

Президент Володимир Зеленський та президент Європейської Ради Шарль Мішель обговорили політико-дипломатичні шляхи деескалації безпекової ситуації навколо України та можливість підготовки превентивних санкцій. Про це йшлося під час телефонної розмови лідерів, повідомляє пресслужба глави Української держави.

«Основну увагу під час розмови було приділено координації міжнародних політико-дипломатичних зусиль з метою деескалації безпекової ситуації навколо нашої держави», – розповіли на Банковій.

Зеленський, зокрема, відзначив, що для України важливим є збереження єдності усіх країн – членів ЄС щодо захисту суверенітету й територіальної цілісності нашої держави. За його словами, Україна не піддаватиметься на провокації, натомість разом зі своїми партнерами зберігатиме спокій та витримку.

«Вдячний вам, пане президенте Європейської ради, та лідерам країн ЄС, чиї дипломати залишаються в нашій державі та підтримують нас, виконуючи свою роботу», – зауважив він.

Співрозмовники також обговорили питання підготовки Європейським Союзом вже на нинішньому етапі широкого пакету превентивних економічних, політичних та безпекових санкцій, які змогли б стримати потенційну подальшу ескалацію.

Крім того, президент України наголосив на необхідності забезпечення стабільного розвитку вітчизняної економіки в умовах нинішньої безпекової ситуації. У цьому зв’язку він подякував Євросоюзу за своєчасне рішення щодо виділення макрофінансової допомоги в обсязі 1,2 млрд євро, яке було ухвалене, зокрема, за результатами його нещодавньої розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Єврокомісія екстрено надасть Україні 1,2 млрд євро допомоги.

У липні 2020 року Україна та ЄС підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо реалізації п'ятої за рахунком програми макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро.

До слова, 24 січня ЄС зробив заяву щодо евакуації родин дипломатів з України. Наразі Європейський Союз не планує організовувати евакуацію своїх дипломатів з України або їх родин через загрозу наступу з боку Росії.

Крім того, 24 січня зимова сесія ПАРЄ починає роботу у Страсбурзі. Наразі відомо, що Україна вже оскаржила повноваження російської делегації у ПАРЄ.

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