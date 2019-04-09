Стало відомо, хто подавав заявку на проведення акції біля офісу Зеленського



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Під час мітингу біля офісу Зеленського правоохоронці затримали двох чоловіків за спробу провокації Фото: Радіо Свобода

Заявленою метою акції під офісом Зеленського у Києві був «захист конституційних та трудових прав громадян України та боротьба з корупцією»

Заявку на проведення акції біля офісу Володимира Зеленського в Києві подали Всеукраїнська профспілка працівників сфер комп’ютерних та інформаційних технологій та ГО «Український комітет по боротьбі з корупцією».

Про це Громадському повідомили в Київській міській державній організації.

Зазначається, що в заяві цих організацій серед організаторів також вказано «та інші громадські організації».

Заявлена мета акції: захист конституційних та трудових прав громадян України та боротьба з корупцією.

Заявлена кількість учасників - 2 тисячі людей.

Нагадаємо, 9 квітня під офісом Зеленського влаштували декілька акцій. Учасники першої прийшли до шоумена «як до майбутнього президента», аби розповісти про корупцію. Другу акцію скликав блогер Мирослав Олешко, який вимагає від Зеленського розповісти про свої наміри.

Під час мітингу біля офісу Зеленського правоохоронці затримали двох чоловіків за спробу провокації.

Раніше у штабі Зеленського повідомили, що під офісом команди невідомі планують провести платний мітинг з можливими провокаціями.