Стало відомо, хто представлятиме ОБСЄ в Україні замість Сайдіка



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Дипломатка Гайді Грау замінить на посаді австрійського дипломата Мартіна Сайдіка

Сайдік був призначений спецпредставником голови ОБСЄ в Україні у червні 2015 року

Новим спеціальним представником діючого голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі стала швейцарська дипломатка Гайді Грау, яка замінить на цій посаді австрійського дипломата Мартіна Сайдіка.

Про це заявив діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак у промові під час відкриття пленарної сесії 26-го засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у четвер у Братиславі, повідомляє Укрінформ.

«Я б хотів висловити свою вдячність за чудову та цінну роботу моєму спеціальному представнику в Україні та в Тристоронній контактній групі послу Сайдіку. А також офіційно оголосити призначення посла Гайді Грау як його наступника», - сказав він.

Сайдік був призначений спецпредставником голови ОБСЄ в Україні у червні 2015 року замість Гайді Тальявіні.