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    Стало відомо, хто представлятиме ОБСЄ в Україні замість Сайдіка

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    Дипломатка Гайді Грау замінить на посаді австрійського дипломата Мартіна Сайдіка - Стало відомо, хто представлятиме ОБСЄ в Україні замість Сайдіка
    Дипломатка Гайді Грау замінить на посаді австрійського дипломата Мартіна Сайдіка

    Сайдік був призначений спецпредставником голови ОБСЄ в Україні у червні 2015 року

    Новим спеціальним представником діючого голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі стала швейцарська дипломатка Гайді Грау, яка замінить на цій посаді австрійського дипломата Мартіна Сайдіка.

    Про це заявив діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак у промові під час відкриття пленарної сесії 26-го засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у четвер у Братиславі, повідомляє Укрінформ.

    «Я б хотів висловити свою вдячність за чудову та цінну роботу моєму спеціальному представнику в Україні та в Тристоронній контактній групі послу Сайдіку. А також офіційно оголосити призначення посла Гайді Грау як його наступника», - сказав він.

    Сайдік був призначений спецпредставником голови ОБСЄ в Україні у червні 2015 року замість Гайді Тальявіні.

    Посол Хайді Грау очолює відділ безпеки людини Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії з серпня 2015 року. У 2012 році вона була призначена керівником цільової групи головування ОБСЄ.

    Раніше вона займала кілька дипломатичних постів з 1997 року в Берні, Москві та Нью-Йорку.

    ОБСЄ бойовики на Донбасі дипломатія Україна
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