Стало відомо, хто представлятиме ОБСЄ в Україні замість Сайдіка
Сайдік був призначений спецпредставником голови ОБСЄ в Україні у червні 2015 року
Новим спеціальним представником діючого голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі стала швейцарська дипломатка Гайді Грау, яка замінить на цій посаді австрійського дипломата Мартіна Сайдіка.
Про це заявив діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак у промові під час відкриття пленарної сесії 26-го засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у четвер у Братиславі, повідомляє Укрінформ.
«Я б хотів висловити свою вдячність за чудову та цінну роботу моєму спеціальному представнику в Україні та в Тристоронній контактній групі послу Сайдіку. А також офіційно оголосити призначення посла Гайді Грау як його наступника», - сказав він.
Посол Хайді Грау очолює відділ безпеки людини Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії з серпня 2015 року. У 2012 році вона була призначена керівником цільової групи головування ОБСЄ.
Раніше вона займала кілька дипломатичних постів з 1997 року в Берні, Москві та Нью-Йорку.