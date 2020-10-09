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    Стало відомо, хто зіграє Скрябіна у новому фільмі «Я, «Побєда» і Берлін»

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    Іван Бліндар каже в коментарі на зйомках, що сприймає свого героя, як старшого брата - Стало відомо, хто зіграє Скрябіна у новому фільмі «Я, «Побєда» і Берлін»
    Іван Бліндар каже в коментарі на зйомках, що сприймає свого героя, як старшого брата

    Прем'єра стрічки приблизно через рік

    Актор Іван Бліндар зіграє Андрія Кузьменка (Скрябіна) в фільмі «Я, «Побєда» і Берлін». Про це повідомив український журналіст Олег Вергеліс на своїй сторінці в Facebook.

    «Команда Влада Ряшина після мхатівської паузи на одному з кіноманських YouTube-каналів, нарешті, озвучила ім'я українського актора, який зіграє Андрія Кузьменка у новому кінофільмі. Це Іван Бліндар, молода суперзірка Франківського Національного драмтеатру», – розповідає Вергеліс.

    Актор каже в коментарі на зніманні, що сприймає свого героя, як старшого брата, перед зніманням спілкувався з близькими людьми Кузьми, шукаючи штрихи до портрета свого героя.

    Нагадаємо, що за версією порталу «Главком», Іван Бліндар увійшов в топ-20 рейтингу найперспективніших нових кінозірок України.

    До слова, у Львові стартували зйомки фільму за романом Кузьми Скрябіна.

    Facebook актор журналіст влада
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