Стало відомо, хто зіграє Скрябіна у новому фільмі «Я, «Побєда» і Берлін»



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Іван Бліндар каже в коментарі на зйомках, що сприймає свого героя, як старшого брата

Прем'єра стрічки приблизно через рік

Актор Іван Бліндар зіграє Андрія Кузьменка (Скрябіна) в фільмі «Я, «Побєда» і Берлін». Про це повідомив український журналіст Олег Вергеліс на своїй сторінці в Facebook.

«Команда Влада Ряшина після мхатівської паузи на одному з кіноманських YouTube-каналів, нарешті, озвучила ім'я українського актора, який зіграє Андрія Кузьменка у новому кінофільмі. Це Іван Бліндар, молода суперзірка Франківського Національного драмтеатру», – розповідає Вергеліс.

Актор каже в коментарі на зніманні, що сприймає свого героя, як старшого брата, перед зніманням спілкувався з близькими людьми Кузьми, шукаючи штрихи до портрета свого героя.

Нагадаємо, що за версією порталу «Главком», Іван Бліндар увійшов в топ-20 рейтингу найперспективніших нових кінозірок України.

До слова, у Львові стартували зйомки фільму за романом Кузьми Скрябіна.