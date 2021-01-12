Зникнення морпіха на Черкащині: поліція повідомила подробиці

Востаннє ветерана АТО баачили 28 грудня

Поліція Черкащини шукає зниклого 28 грудня 2020 року морпіха Анатолія Ганненка.

Про це в коментарі «Новинарні» повідомила речниця черкаського обласного управління поліції Зоя Вовк.

Дружина військового, яка звернулася до поліції, пояснила також, що такі зникнення її чоловіка вже траплялися раніше.

Наразі в регіоні тривають пошуки Ганненка, орієнтування передано по всій області.

«До пошуку військового залучені не лише канівські поліцейські, а й співробітники управління карного розшуку, група реагування патрульної поліції, ДСНС, спілки учасників АТО та ВДВ. Водолази обстежували прибережні території, водойми. Також піднімали в повітря дрон, перевірили також лісосмуги. Станом на зараз пошуки тривають», – прокоментувала Вовк.

Після зникнення людини за стандартною процедурою поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною першою Статті 115 Кримінального кодексу України – «умисне вбивство».

Анатолій Ганненко Маяк – морпіх, колишній десантник, учасник АТО/ООС, брав участь у рейді 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ влітку 2014 року.

Про зникнення Ганненка напередодні повідомив його побратим, старший лейтенант Андрій Підлісний з окремого батальйону морської піхоти.

Зник військовий у селі Бобриця неподалік Канева Черкаської області.

«Зі слів дружини, яка звернулася в поліцію 1 січня, чоловік зник 28 грудня 2020 року. О 18:30 його бачили в барі, де він відпочивав. На камерах відеоспостереження зафіксовано, як він виходить в цей час із закладу та не повертається. Всі очевидці, які були в той час в барі, вже опитані», – сказала речниця поліції.

Усіх, хто володіє інформацією про місцезнаходження чи долю Анатолія Ганненка просять звертатися у поліцію.