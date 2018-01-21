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    Стало відомо, ким був загиблий у Кабулі українець

    Під час нападу у готелі перебувало декілька громадян України
    Загиблий у результаті нападу терористів на готель у Кабулі (Афганістан) українець за попередньою інформацією працював в місцевій авіакомпанії. Про це у коментарі «Громадському радіо» повідомив представник департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич. За його словами, є попередня інформація про
    • Сьогодні, 14:51
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    Готель Intercontinental в Кабулі
    Фото: AP
    Готель Intercontinental в Кабулі

    Під час нападу у готелі перебувало декілька громадян України

    Загиблий у результаті нападу терористів на готель у Кабулі (Афганістан) українець за попередньою інформацією працював в місцевій авіакомпанії. Про це у коментарі «Громадському радіо» повідомив представник департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

    За його словами, є попередня інформація про те, що загиблий був одним зі співробітників місцевої авіакомпанії.

    Як повідомив дипломат, крім загиблого українця, у готелі перебувало ще кілька громадян України. Вони знаходяться у безпеці, однак потребують підтримки.

    «У цьому зв’язку консул України вилітає до Кабулу. Там, на місці, він проведе скоординовані заходи з забезпечення і підтримки громадян України, які перебувають у столиці, та усі необхідні процедурні дії, які вчиняються у випадку смерті громадянина України», — зазначив посадовець.

    У відповідь на питання про те, про яку кількість громадян України йде мова, Кирилич відповів наступним чином: «Я би зараз про кількість не говорив, тому що ця інформація потребує уточнення. Мова йшла, можливо, про десяток українців».

    Нагадаємо, 20 січня бойовики напали на готель Intercontinental в Кабулі. Внаслідок нападу загинули щонайменше п’ятеро людей. Один з них - українець.

    Речник міністерства внутрішніх справ Афганістану Наджиб Даніш вказав, що були звільнені близько ста заручників, включно з 16 іноземцями. Були вбиті щонайменше двоє нападників, додав він.

    Наразі жодна з організацій не взяла на себе відповідальність за напад. Зазвичай такі напади в Кабулі та інших афганських містах здійснюють бойовики руху «Талібан».

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