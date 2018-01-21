Стало відомо, ким був загиблий у Кабулі українець

Під час нападу у готелі перебувало декілька громадян України

Загиблий у результаті нападу терористів на готель у Кабулі (Афганістан) українець за попередньою інформацією працював в місцевій авіакомпанії. Про це у коментарі «Громадському радіо» повідомив представник департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич. За його словами, є попередня інформація про



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Фото: AP Готель Intercontinental в Кабулі

Під час нападу у готелі перебувало декілька громадян України

Загиблий у результаті нападу терористів на готель у Кабулі (Афганістан) українець за попередньою інформацією працював в місцевій авіакомпанії. Про це у коментарі «Громадському радіо» повідомив представник департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

За його словами, є попередня інформація про те, що загиблий був одним зі співробітників місцевої авіакомпанії.

Як повідомив дипломат, крім загиблого українця, у готелі перебувало ще кілька громадян України. Вони знаходяться у безпеці, однак потребують підтримки.

«У цьому зв’язку консул України вилітає до Кабулу. Там, на місці, він проведе скоординовані заходи з забезпечення і підтримки громадян України, які перебувають у столиці, та усі необхідні процедурні дії, які вчиняються у випадку смерті громадянина України», — зазначив посадовець.

У відповідь на питання про те, про яку кількість громадян України йде мова, Кирилич відповів наступним чином: «Я би зараз про кількість не говорив, тому що ця інформація потребує уточнення. Мова йшла, можливо, про десяток українців».

Terminou com pelo menos cinco mortos um ataque ao luxuoso Hotel Intercontinental de Cabul. Um grupo armado invadiu o local e fez hóspedes e funcionários reféns. A situação só foi controlada após 12 horas.

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Нагадаємо, 20 січня бойовики напали на готель Intercontinental в Кабулі. Внаслідок нападу загинули щонайменше п’ятеро людей. Один з них - українець.

Речник міністерства внутрішніх справ Афганістану Наджиб Даніш вказав, що були звільнені близько ста заручників, включно з 16 іноземцями. Були вбиті щонайменше двоє нападників, додав він.

Наразі жодна з організацій не взяла на себе відповідальність за напад. Зазвичай такі напади в Кабулі та інших афганських містах здійснюють бойовики руху «Талібан».