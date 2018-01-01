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    Стало відомо, коли оберуть запобіжний захід «екс-міністру охорони здоров’я» Криму

    Михальчевський наразі не затриманий, йому оголошено про підозру
    Суд обере запобіжний захід колишньому «міністру охорони здоров'я» анексованого Криму Петру Михальчевському 8 січня у Херсоні. Про це повідомила прес-секретар прокуратури АР Крим Тетяна Тихончик. «Він наразі не затриманий, але 8 січня буде суд вирішувати щодо обрання йому запобіжного заходу», – сказала вона. За її
    • Сьогодні, 21:23
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    <span>Петро Михальчевський</span>
    Петро Михальчевський

    Михальчевський наразі не затриманий, йому оголошено про підозру

    Суд обере запобіжний захід колишньому «міністру охорони здоров'я» анексованого Криму Петру Михальчевському 8 січня у Херсоні.

    Про це повідомила прес-секретар прокуратури АР Крим Тетяна Тихончик.

    «Він наразі не затриманий, але 8 січня буде суд вирішувати щодо обрання йому запобіжного заходу», – сказала вона.

    За її словами, Михальчевський сьогодні з’явився до прокуратури зі своїм адвокатом. Там він ознайомився з підозрою та підписав її.

    Прокуратура наразі вирішує питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Михальчевському інкримінується державна зрада (ст. 111 ККУ). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

    «Йому також було повідомлено, що він не має права залишати межі України, у разі спроби це зробити – він буде затриманий. Тому він у будь-якому випадку не зможе уникнути відповідальності», – повідомила Тихончик.

    Нагадаємо, прокуратура АР Крим повідомила про підозру у держзраді колишньому так званому міністру охорони здоров'я підконтрольного Кремлю уряду Криму Петру Михальчевському.

    Раніше співробітники Служби безпеки встановили факт перебування у Києві колишнього так званого міністра охорони здоров'я Криму Петра Михальчевського, який безпосередньо брав участь у створенні незаконних органів влади на тимчасово окупованому півострові і затримали його.

    Як повідомляв «Главком», колишній так званий чиновник уже дав свідчення прокуратурі АРК.

    У рамках кримінального провадження за статтями 110, 111 ККУ у його тимчасовому помешканні у столиці проведено санкціонований обшук. Оперативники спецслужби вилучили паспорт громадянина РФ, «службове посвідчення» за підписом Сергія Аксьонова та інші документи, що підтверджують його співробітництво з окупаційною владою.

    Джерело: 112 Україна

    Крим окупанти в Криму прокуратура суд
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