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    Стало відомо, коли справа про імпічмент Трампа надійде в Сенат

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    Стаття імпічменту Дональда Трампа буде передана до Сенату в понеділок - Стало відомо, коли справа про імпічмент Трампа надійде в Сенат
    Стаття імпічменту Дональда Трампа буде передана до Сенату в понеділок

    Судовий розгляд у Сенаті США «обов’язково відбудеться»

    Демократи в Палаті представників США планують здійснити процедуру офіційної передачі справи про імпічмент Дональда Трампа до Сенату в понеділок, 25 січня, після чого верхня палата має розпочати судові слухання по ній.

    Про це заявив 22 січня лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер.

    «Я розмовляв зі спікером (Палати представників США – ред.) Пелосі, яка повідомила мені, що стаття (імпічменту – ред.) буде передана до Сенату в понеділок», – заявив високопоставлений демократ у верхній палаті.

    Він підкреслив, що судовий розгляд у Сенаті Сполучених Штатів обов’язково відбудеться, і верхня палата проголосує, «чи буде президент визнаний винним».

    Як відомо, особистий Дональда Трампа Руді Джуліані повідомив, що входить в команду захисту вже ексглави держави у справі про імпічмент.

    Раніше Палата представників, нижня палата Конгресу США проголосувала за імпічмент чинного президента США Дональда Трампа в зв'язку з недавніми заворушеннями в Вашингтоні.

    Теги: США Дональд Трамп політика імпічмент президент Сенат США
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