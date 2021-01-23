Стало відомо, коли справа про імпічмент Трампа надійде в Сенат

Стаття імпічменту Дональда Трампа буде передана до Сенату в понеділок

Судовий розгляд у Сенаті США «обов’язково відбудеться»

Демократи в Палаті представників США планують здійснити процедуру офіційної передачі справи про імпічмент Дональда Трампа до Сенату в понеділок, 25 січня, після чого верхня палата має розпочати судові слухання по ній.

Про це заявив 22 січня лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер.

«Я розмовляв зі спікером (Палати представників США – ред.) Пелосі, яка повідомила мені, що стаття (імпічменту – ред.) буде передана до Сенату в понеділок», – заявив високопоставлений демократ у верхній палаті.

Він підкреслив, що судовий розгляд у Сенаті Сполучених Штатів обов’язково відбудеться, і верхня палата проголосує, «чи буде президент визнаний винним».

Як відомо, особистий Дональда Трампа Руді Джуліані повідомив, що входить в команду захисту вже ексглави держави у справі про імпічмент.

Раніше Палата представників, нижня палата Конгресу США проголосувала за імпічмент чинного президента США Дональда Трампа в зв'язку з недавніми заворушеннями в Вашингтоні.