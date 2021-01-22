Стало відомо, у чому Трамп знайшов розраду після відставки

Очікується, що саме в цій грі політик знайде втіху після свого програшу на виборах

Під час президентства Трамп грав у гольф приблизно кожні п’ять днів

Колишній президент США Дональд Трамп після закінчення повноважень полетів до Флориди, в свій маєток в Мар-а-Лаго, і відправився грати в гольф. Про це пише The Washington Examiner.

Видання зазначає, що політика в черговий раз помітили в гольф-клубі Вест-Палм-Біч.

«При цьому його самого там не бачили, проте вранці 21 січня до входу під'їхали 12 тонованих машин, імовірно охоронці Трампа. Ніхто з його команди не дав коментарів з цього приводу. У самому Мар-а-Лаго колишнього президента зустрів натовп, йому кричали «Ласкаво просимо додому», ‒ йдеться у повідомленні.

За даними американських ЗМІ, за час президентства Трамп грав у гольф 261 раз ‒ приблизно кожні п’ять днів.

Очікується, що саме в цій грі політик знайде втіху після свого програшу на виборах.

Трампа неодноразово критикували за часті вилазки до гольф-клубу. Так, в кінці грудня його сварили за чергову гру на Різдво, хоча він обіцяв невпинно працювати «на благо американського народу».

20 січня 45-й президент США Дональд Трамп покинув Білий дім на гелікоптері за кілька годин до завершення своїх повноважень. Його вся в чорному супроводжувала дружина Меланія та кілька людей охорони.

Церемонія від'їзду Трампа супроводжувалася традиційним військовим салютом з 21 гармати.

За інформацією ЗМІ, Трамп дивився інавгурацію свого наступника Джо Байдена на шляху до Флориди.

Як повідомлялося, перед тим як покинути пост президента США, Дональд Трамп дав розпорядження Секретній службі продовжити охорону всіх його дітей на пів року.

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